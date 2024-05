Yurem revela el motivo por el que no salió un segundo disco de Timbiriche: "ya estaba bien traumado"

Yurem explicó por que se desintegró la banda Timbiriche IG: yuremrojas

Yurem fue una de las voces que integraron la última generación de Timbiriche. Si bien es cierto que tuvieron algunos éxitos musicales, el camino de la banda fue corto y sólo lograron sacar un disco. Ahora, después de varios años de haber desaparecido la banda, el integrante de 'Me caigo de risa' reveló el motivo por el que no se sacó un segundo álbum.

Durante una entrevista en Exa, Yurem no tuvo reparos en responder a la pregunta sobre el segundo disco de Timbiriche. Fran Hevia, Fer Gay y Tania Rincón reconocieron que la última generación de la banda tenía grandes éxitos y quedaron sorprendidos cuando se confirmó que se desintegraba la agrupación a pesar de tener dos éxitos.

Yurem explicó lo que ocurrió con la banda Timbiriche (IG: yuremrojas)

El motivo por el que no salió un segundo disco de Timbiriche

Yurem explicó que uno de los primeros motivos fue que EMI desapareció. Después de esto, el grupo estuvo divagando en el medio musical y haciendo algunas cosas con Televisa. Después de un tiempo, la televisora le dice que es momento de sacar su nuevo disco, pero el actor y cantante ya no tenía ganas de seguir con la banda, ya que aseguró estaba "traumado".

"EMI y Televisa eran una unión. Cuando tronó EMI nos mandaron a al burguer a nosotros junto con Niga (...) Luego de que nos mandaran a bolar duramos como un año con Televisa en vivo. Pasaron un montón de cosas y al final nos propusieron hacer un disco nuevo, pero yo ya estaba bien traumado en ese entonces. Cuando me lo propusieron yo dije: 'No, yo ya no' y fue cuando valió gorro la banda y por eso se enojaron todos conmigo", dijo Yurem para cerrar con una broma.

Yurem no estaba seguro en seguir en el mundo de la música (IG: yuremrojas)

Yurem asegura que lo regañaban cada que subía al escenario

El cantante aseguró que en aquellos años no estaba seguro de querer seguir en e mundo de la música debido a que cada vez que se pisaba un escenario se convertía en regañizas. El problema que tenía Yurem era que se le olvidaban las letras, se equivocaba con las coreografías. Ahora, varios años después reconoce que tenían razón, ya que era un grupo y no podían ocurrir ese tipo de cosas.

"Yo no sabía si quería seguir en la música porque cada vez que me subía a un escenario se convertía en regañizas. Se me olvidan las letras, me equivocaba en las coreografías, desafinaba. Tenían razón era un grupo y no podía pasar. (...) Un día alguien me regañó, no recuerdo por qué, pero estábamos en el estadio Azteca y comenzaron a gritar 'Yurem, Yurem', yo ni sabía que me conocían. Yo me saqué de onda y comencé a llorar... imagínate, era el Azteca. Cuando bajé del escenario porque decían que estaba suplicando el aplauso y no podía hacer eso", dijo.