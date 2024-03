Integrante de "Me caigo de risa" revela que vivió en su camioneta en el estacionamiento de Televisa hasta que Mariana Echeverría lo salvó

Uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana es sin duda alguna "Me caigo de risa", donde muchos conductores y actores, así como invitados especiales, se han unido a la "familia disfuncional" de Faisy para realizar todo tipo de juegos y dejar muchos momentos inolvidables en los que las risas se hacen presentes. Sin embargo, cada uno de los participantes de este show tiene sus propias historias y algunas de ellas son un tanto trágicas.

Entre las muchas que se han dado a conocer destaca la de un querido integrante de este programa de Televisa, quien por problemas económicos se vio obligado a vivir en una camioneta, misma que estacionaría en la televisora de San Ángel en forma de secreto hasta que un ángel, su compañera Mariana Echeverría, no ayudó e incluso se lo llevó a vivir a su casa.

Yurem es el protagonista de esta historia, a la que calificó como algo "chistoso". (Foto: Instagram)

Yurem confiesa que vivió en una camioneta dentro del estacionamiento de Televisa

En una entrevista con René Franco, Yurem reveló los difíciles momentos que vivió debido a fuertes problemas económicos que lo dejaron sin dinero para poder pagar la renta de alguna vivienda, por lo que se vio en la necesidad de vivir en una camioneta. En su relato, el actor explicó que era dentro de las instalaciones de Televisa donde tenía su hogar y que ahí mismo realizaba sus prácticas de higiene para siempre estar impecable y realizar sus grabaciones.

Durante la conversación Yurem confesó que se encuentra pagando la hipoteca de su casa y sin consultar a un arquitecto, pero que al comprar la residencia estaba dañada por lo que la tuvo que demoler para después reconstruirla, algo que le ha hecho acumular una deuda a la que llamó unos "problemas". Ante ello, actualmente se encuentra viviendo en su garage, aunque en el pasado no tenía ni este espacio.

"La historia es bien turbia. Me quedé sin lana porque es bien caro construir", dijo.

Puedes escuchar las declaraciones de Yurem a partir del minuto 39:00

Durante sus confesiones, explicó que por un tiempo manejó las redes sociales de un lugar y a cambio lo dejaban vivir en un departamento muy lujoso mientras él se dedicaba a la construcción de su casa. Tras dejar de llevar las redes se tuvo que ir a rentar y aunque en un inicio sus gastos se ajustaban a la perfección, con un incremento en la renta se vio obligado a tomar la drástica decisión de darle un giro a su vida.

"Me fui a vivir a una camioneta y me fui a meter a Televisa. Eso no lo sabe nadie. Me fui a meter a Televisa en una camioneta y yo vivía ahí en la camioneta en Televisa", detalló.

Cabe destacar que como en las instalaciones "hay todo", después de las grabaciones de "Me caigo de risa", Yurem comía en el comedor e incluso entrenaba en el gym del CEA; sin embargo, un día lo regañaron porque su camioneta no se había movido de lugar. Así Yurem la movía de lugar para irse a dormir; fue entonces cuando su compañera del programa lo rescató.

Ahora vive en su garage con muchas mejoras en su hogar. (Foto: Instagram)

"Hasta que Mariana Echeverría se dio cuenta que estaba todo mal yo. Me dijo: 'Yurem, ¿por qué siempre llegas temprano, te bañas aquí y por qué eres el último que te vas?, ¿qué pasa, dónde estás viviendo o qué?'. Estoy viviendo en mi camioneta y me dijo: 'vente a vivir a mi casa'", contó.

De acuerdo con lo que contó el integrante de la familia disfuncional, pensó que sólo viviría una semana con su compañera en lo que le ponían el agua, pero terminó extendiéndose hasta un mes, por lo que decidió hablar con su amiga. "Le dije: 'oye Mariana, no inventes, te acabas de casar, no seas así, está bien chido que me hayas ayudado, pero ya no puedo vivir contigo'".

Tras esto, Yurem regresó a vivir con su mamá y dormía en la sala, pero al cabo de un tiempo decidió mudarse a vivir al garage de su casa, donde poco a poco ha ido construyendo. El actor finalizó al detallar que actualmente ya tiene recámaras, sala y muchas plantas.