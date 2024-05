Bridgerton: la actriz Florence Hunt revela el increíble homenaje que tuvieron con Lady Di en la serie

El estreno de la tercera temporada de "Bridgerton" no solo trae consigo nuevas tramas y dramas, sino también un guiño a una de las figuras de la realeza más queridas en la historia. Florence Hunt, quien interpreta a Hyacinth Bridgerton en la popular serie de Netflix, sorprendió a los fans al revelar que uno de sus vestidos en la nueva temporada tiene un vínculo directo con la princesa Diana.

El 13 de mayo, durante el estreno en Nueva York, Hunt compartió con la revista People que tuvo el honor de llevar un vestido confeccionado con la misma tela que uno de los icónicos vestidos de la princesa Diana. Esta revelación no sólo ha emocionado a los seguidores de la serie, sino que también ha hecho que la gente comience a cuestionarse si habrá más detalles de este tipo.

¿Qué dijo Florence Hunt sobre Lady Di?

Florence Hunt, de 17 años, describió su experiencia con mucho entusiasmo: "Llevé este precioso vestido azul, y creo que era un recorte del vestido de la princesa Diana que ella llevó en algún momento". La actriz se mostró emocionada al explicar que el equipo de vestuario le permitió quedarse con un trozo de tela después del rodaje, lo cual consideró un gesto increíble. "Sentí que llevaba un pedazo de historia", expresó Hunt.

Diana, conocida por su elegancia y estilo distintivo, dejó una marca imborrable en la moda. Algunos de sus momentos más icónicos incluyen un vestido de Bellville Sassoon sin hombros en 1981, un vestido azul esmeralda de Emanuels en 1985, y un vestido de gasa azul claro de Catherine Walker en el Festival de Cannes de 1987, según recopiló People.

Bridgeton se inspira en la moda real

John Glaser, el diseñador de vestuario de "Bridgerton", no solo se inspiró en la princesa Diana, sino también en otras figuras icónicas del cine y la moda. Según British Vogue, Glaser mencionó que los looks de la tercera temporada también están influenciados por Audrey Hepburn en "My Fair Lady" para el personaje de Eloise Bridgerton, y por Grace Kelly y Katherine Hepburn para Francesca Bridgerton.

Además de la moda, "Bridgerton" también ha tomado inspiración de la casa ancestral de la familia Spencer, Althorp House, la cual jugó un papel significativo en la vida de la princesa Diana. Chris Van Dusen, el creador de la serie, reveló en diciembre de 2020 que la casa de la familia Bridgerton está influenciada por Althorp House, donde vivió Diana.