Kate Middleton fue sacrificada para conseguir el reinado y sufre el mismo karma que Lady Di, dice La Güera de las Estrellas

La última vez que se vio a Kate Middleton en público y con un semblante que por años había lucido fue a finales del año pasado con motivo de las fiestas decembrinas; sin embargo, fue hasta el 17 de enero de 2024 cuando a través de un comunicado el Palacio de Kensington informó que la princesa de Gales se sometió a una cirugía abdominal previamente agendada y que el periodo de recuperación la obligaría a estar alejada de sus deberes reales.

Si bien el anuncio por sí solo causó revuelo, lo que más llamó la atención fue que después no se dieron más detalles o fotos con los que se confirmara que la royal y futura reina consorte del Reino Unido se encontraba a salvo, lo que terminó por desencadenar todo tipo de teorías a nivel mundial que eran tan burdas como que se había cortado mal el flequillo hasta algunas más serias que hablaban sobre su delicado estado de salud, que se había divorciado del príncipe William o incluso que había muerto.

Estas son algunas de las pruebas de que la postal fue editada. (Foto: especial)

Aunque todo esto se trató de rumores sin sustento, las tensiones incrementaron en el último par de días cuando con motivo del Día de la Madre en el Reino Unido, la cuenta oficial de Instagram de The Prince and Princess of Wales compartió un retrato familiar de Kate Middleton junto a sus hijos. La sorpresa es que la toma está editada, algo que la propia princesa confirmó, y terminó por agravar las teorías conspirativas; a ellas se acaba de sumar La Güera de las Estrellas.

Y es que la astróloga mexicana dijo en su última transmisión en vivo para El Heraldo de México, que la esposa de William, heredero al trono, se encuentra en grave peligro y que su vida podría ser el precio a pagar con tal de recibir el trono británico. Asimismo, destacó que esto no es nada nuevo, ya que Kate Middleton estaría pagando el mismo karma que llevó en su momento Lady Di.

"Para Kate Middleton, mira, ella está sufriendo un karma, es el mismo karma de la princesa Diana, de las princesas que de alguna forma tienen que sufrir algún tipo de sacrificio", dijo.

Tras el escándalo se dio a conocer esta nueva toma de la princesa, esta vez junto a William de Gales. (Foto: Excélsior)

Sobre esto, La Güera de las Estrellas especificó que alguien habría ofrecido el alma de la princesa en sacrificio, de ahí que cada vez se sepa menos de ella y que incluso presente problemas de salud, pero su destino trágico podría cambiar. "Está viviendo un sacrificio porque de alguna manera alguien entregó su alma y es ella la que está pagando ese sacrificio y es ella que si se cuida, se protege, se purifica va a salir victoriosa de esta situación", añadió.

Por otro lado, la psíquica destacó que lo que rodea a la actual princesa de Gales y nuera de Lady Di está lleno de magia, embrujos, trabajos y amarres de los que le urge protegerse para así "salir adelante".

"Yo estoy viendo una situación de magia, embrujos, trabajos. Fue su alma dada en pago a tener el reinado que están perdiendo. Así que ella podría estar perdiendo la vida", contó La Güera de las Estrellas.

La toma junto a sus hijos surgió luego de que se diera a conocer esta imagen de ella. (Foto: TMZ)

De acuerdo con la astróloga, si Kate Middleton se "limpia" y busca ayuda "energética y espiritual", la princesa de Gales podría superar este trago amargo "a pesar de que ya le dan pocas esperanzas de salir adelante". Finalmente, la experta aseguró que la royal y madre de tres sí se encuentra amarrada y trabajada.

¿Qué dijo La Güera de las Estrellas sobre Kate Middleton?

Si con la viralidad de la princesa de Gales, su supuesta desaparición tras una cirugía abdominal y más recientemente sus disculpas por haber editado una foto familiar que incluso fue retirada de las agencias más importantes del mundo, aquí te dejamos el video de El Heraldo de México, donde la astróloga La Güera de las Estrellas dio su lectura del tarot.