Exparticipante de "Enamorándonos" da detalles sobre su pelea con Juan Carlos Acosta: "me sentí traicionado"

El programa “Enamorándonos”, transmitido por TV Azteca, fue una de las emisiones más polémicas que se han transmitido a nivel nacional. Durante los episodios surgieron peleas, conflictos, rivalidades y enfrentamientos. Después de que dejó de transmitirse comenzaron a salir a la luz la verdad detrás de cámaras.

Recientemente, Luis Fer uno de los exparticipantes contó cómo eran en verdad las peleas que tenía en vivo con el sexólogo del programa Juan Carlos Acosta, pues varias veces tuvieron fuertes discusiones, incluso, en una ocasión abandonó el foro porque no pudo controlar su molestia con él.

El exparticipante de “Enamorándonos” Luis Fer, estuvo como invitado en el podcast “De Huevos podcast” donde reveló que todo lo que ocurría en el programa era planeado. Y es que el joven fue conocido como uno de los concursantes más polémicos, pero al parecer todo era para crear controversia.

Durante el podcast le preguntaron sobre las peleas que protagonizó en vivo con el sexólogo Juan Carlos Acosta y confesó que las veces que el experto se fue contra él fue porque se lo pidieron en la producción y que incluso le decían las palabras con las que querían que Luis Fer se molestara para generar conflicto.

“Con Juan Carlos Acosta, yo sí me calentaba. Dos o tres veces nos encontramos después de que me decía mis cosas y me decía ‘Luis no soy yo’ y claro no es él. Yo estoy de frente viéndolo y se escuchaba cómo le estaban diciendo a Carlos y a Carmen ‘dile más, dile más’”, contó.

Luis Fer reveló que él nunca se imaginó que así se grababan ese tipo de programas, y que la producción organizaba todo para que se pusieran a pelar. El ahora influencer refirió que se sintió traicionado por parte de los directivos pero asegura que él no sabía que así se hacía la televisión.

“Claro que me sentí traicionado, yo no sabía que así era la televisión, las cosas venían de arriba y yo no entendía. Era ponerme al tú por tú con Juan Carlos pero las cosas venían de arriba y yo no entendía, no asimilaba que no era la persona la que me lo decía, era la producción porque eso les funcionaba”, comentó.