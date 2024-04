Cristian Castro despierta sospechas de ruptura con Ingrid Wagner por misterioso mensaje

A unas semanas de haber puesto fin a su relación, Cristian Castro presentó a su nueva novia en redes sociales; sin embargo, el reciente mensaje compartido por el cantante despertó sospechas de una ruptura con la abogada Ingrid Wagner desatando una ola de críticas en su contra por lo rápido que terminan sus romances y el tiempo que tarda en anunciar otro.

¿Cristian Castro anuncia ruptura?

“Lo que la vida te va enseñando, una y otra vez, es a valorar a quien ya no puedes tener. No te descuides, pon todo tu respeto y todo tu ser en un sólo presente y en una sola persona para siempre”, es el mensaje que compartió el cantante a través de su cuenta de Instagram junto a una postal en la que aparece con un look de invierno.

Cristian Castro despierta sospechas de ruptura con Ingrid Wagner. Foto: IG @cristiancastro

Esto fue tomado por algunos como una dedicatoria ante otra ruptura, así lo señalaron los conductores en “Ventaneando” donde indicaron que Castro habría terminado su relación con Mariela Sánchez debido a la actitud de la empresaria, pues habría intentado controlar aspectos de su vida como la vestimenta y hasta los temas que interpretaba en sus conciertos.

Novia de Cristian Castro rompe el silencio

Ante el escándalo que generó el mensaje de Cristian Castro en redes sociales, fue Ingrid Wagner quien rompió el silencio y en entrevista con Teleshow aclaró la situación de su relación con el cantante.

“Eso es mentira. Todo mentira y una falta de respeto absoluta a Cristian. Estamos súper bien. Sólo que regresé de Londres porque tenía que venir a casa. Tengo cinco hijos, trabajo, etcétera. Ahora vuelvo a viajar y lo acompaño a su show de México”, dijo la también artista plástica.