Marlon Colmenarez habla de su relación con Wendy Guevara tras señalamientos de estafa: VIDEO

Wendy Guevara y Marlon Colmenarez parece que ya no son tan cercanos como antes y supuestamente una estafa millonaria habría sido el motivo, pero luego de muchos rumores y especulaciones en redes sociales por fin Marlon habló al respecto, aunque no quedó del todo claro qué es lo que pasó, aunque eso sí, aseguró que se quedaba con los buenos momentos.

Muchas voces las plataformas digitales han comentado que supuestamente el modelo venezolano sólo se aprovechó de la creadora de contenido desde un principio, pero Wendy siempre lo había defendido, aunque en sus últimos clips ya no lo ha hecho, por lo que se especula que ella está decepcionada de él, pero hasta el momento no se ha querido pronunciar al respecto con claridad.

Sólo dijo que se quedará con los buenos momentos. Foto: TikTok.

¿Qué es lo que dijo Marlon Colmenarez sobre la polémica con Wendy?

Se ha dicho que presuntamente Wendy pagó más de 500 mil pesos en el hospedaje de un viaje a Cancún con Marlon, a quien además le habría dado otros 500 mil pesos, como parte de un regalo de cumpleaños. Pero él habría estado sólo 5 días con ella y otros 5 días más se habría ido con otra persona. Todo esto sigue en el terreno de los “chismes”.

El asunto no está claro del todo. Foto: TikTok.

Tras esto, Marlon salió a hablar y comentó: “Nada… fue un ciclo que pasó, si la veo la saludo, obviamente, no pasa nada malo, me quedan muchos momentos bonitos que vivimos juntos, muchas cosas buenas…”. Muchos de los usuarios de las redes no están a gusto con esta explicación y esperan que con el paso del tiempo salga la verdad a flote.

¿Cuándo comenzaron Marlon Colmenarez y Wendy?

Su historia de amor comenzó cuando Marlon le mandó decenas de rosas a Wendy durante su participación en “La casa de los famosos”, lo cual desató los rumores de un romance, el cual fue desmentido hasta el cansancio por la influencer, quien decía que sólo había una amistad muy fuerte. Paola Suárez, amiga de Wendy, siempre ha comentado que Marlon se ha querido aprovechar de la situación y ha criticado al modelo en varias ocasiones.