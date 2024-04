Kunno, muestra nueva faceta y revela por qué ya no usa tacones ni uñas largas: “eran una armadura”

Fue en plena pandemia en el 2020 cuando conocimos a un extrovertido joven llamado Kunno, quien rápidamente se viralizó en la entonces novedosa plataforma de TikTok, tras hacer la famosa “caminata 4k”, al paso de los días, esta coreografía hecha por él la replicaron millones de personas, incluyendo famosos de la talla de Thalía.

Fue así como la fama de Kunno comenzó a subir como la espuma, con esto llegaron grandes proyectos y oportunidades a su vida, y también algunos cambios en su físico pues se realizó algunas cirugías estéticas y claro, en su outfit diario además del maquillaje, no podían faltar los tacones, las uñas largas y prendas exclusivas, sin embargo, el regiomontano ha decidido hacer un cambio total en su vida y ya se despidió de estas banalidades.

Fue a través de sus redes sociales que el famoso tiktoker decidió romper el silencio respecto a su drástico cambio en su forma de vestir, y hasta su nueva forma de ver la vida.

Aunque el regiomontano habló con los medios de comunicación y compartió que ya tiene varias semanas en las que se despidió completamente de su faceta anterior en donde lo veíamos siempre glamouroso, incluso Kunno aseguró que ya no aplicará en su rostro sustancias como botox o rellenos de labios que si bien, lo hacían lucir más atractivo, ha decidido amarse tal y como es.

Sin embargo, Kunno debía hablar directamente con sus seguidores pues la celebridad siempre se ha mostrado transparente con su fandom, quienes lo han apoyado desde el inicio de su carrera.

Este es el nuevo kunno

De acuerdo con el famoso tiktoker, se dio cuenta que debía regresar a su escencia, esa que lo llevó a la fama y que nunca tuvo que irse, por lo que en terapia ha trabajado su forma de ser pues admitió que extrañaba a aquel Kunno de antes, fue así que decidió decirle adiós a todo aquello que ocultaba su verdadero yo.

“Después de haber tomado terapia y darme cuenta que algunas, decisiones, actitudes, acciones no eran las adecuadas…así que sí este soy yo, y el hecho de no utilizar uñas largas, tacones, maquillaje es por que me di cuenta que esos eran una armadura para ocultar mi personalidad y siempre verme, feroz, diva y con aires de superioridad, usaba tacones para no usar el piso y ahora ya tengo los pies en el piso…”, explicó Kunno