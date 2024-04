Muere Joe Flaherty, actor de "Volver al Futuro", estaba luchando contra una fuerte enfermedad

La familia Joe Flaherty informó que el actor falleció el 1 de abril a los 82 años de edad. c, "Padre de familia" y "Jóvenes y rebeldes". La hija del interprete indicó que su padre murió después de luchar contra una fuerte enfermedad.

El protagonista del programa canadiense Second City Television (SCTV) y la serie de NBC Instituto McKinley construyó una prolífica carrera en el cine y la televisión. Compartió reparto con algunos actores del cine de oro y de la comedia canadiense como John Candy, Martin Short, Rick Moranis y Catherine O'Hara, entre otros.

Seguir leyendo:

Taylor Swift entra a la lista de celebridades multimillonarias de Forbes, esta es la cantidad de su fortuna

¿Cuándo llega a Netflix la película sobre la polémica del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein?

A través de un comunicado, su hija Gudrun Flaherty, dio aviso del fallecimiento del actor. En el escrito dedicó unas amorosas palabras a su padre y destacó el trabajo tan importante que hizo para el cine. Aunque no brindó más detalles, informó que Joe estaba luchando contra una enfermedad que finalmente acabó con su vida.

“Papá era un hombre extraordinario, conocido por su corazón ilimitado y una pasión inquebrantable por las películas de los años 40 y 50. Sus conocimientos sobre la época dorada del cine no sólo moldearon su vida profesional; también fueron una fuente de fascinación infinita para mí”, dijo su hija para Variety.

Después de darse a conocer su muerte, el actor Adam Sandler con quien rodó la película "Happy Gilmore" expresó a través de su perfil de Instagram unas palabras de agradecimiento para Joe Flaherty, a quien describió como el chico más agradable y un genio en la comedia.

"Oh tío. Adoraba a Joe mientras crecía. Siempre nos tenía a mí y a mi hermano riéndonos (...) No podría ser más divertido que me interrumpiera en el campo de golf. El chico más agradable que podrías conocer. Genio de comediante. Y un verdadero amor. Combo perfecto. Mucho amor a sus hijos y gracias a Joe por toda la grandeza que nos dio a todos", escribió junto a varias fotografías.