Arturo Carmona defiende a los reporteros de Ventaneando de una agresión, todo quedó grabado en VIDEO

Momentos de tensión y preocupación fueron los que se vivieron en la reciente transmisión del programa de espectáculos "Ventaneando" después de que uno de sus camarógrafos y una de sus reporteras fueran agredidos mientras entrevistaban al conductor de televisión, Arturo Carmona.

En la transmisión del viernes 26 de abril Pati Chapoy, Pedro Sola, Linet Puente y Rosario Murrieta, conductores de "Ventaneando", externaron su preocupación después de los momentos de incertidumbre que vivieron sus compañeros al protagonizar un altercado en las inmediaciones de Televisa.

Sigue leyendo:

Daniel Bisogno: ¿cuánto cuesta un trasplante de hígado?, este es la millonaria cantidad que pagará el conductor

En plena transmisión en vivo los conductores de "Ventaneando" explicaron que uno de sus camarógrafos y una de sus reporteras fueron agredidas por un sujeto. Al parecer el motivo fue que el camarógrafo rozó el vehículo del sujeto, quien decidió reclamar frente a los distintos medios del espectáculo.

En las imágenes vemos a los reporteros de TV Azteca entrevistando a Arturo Carmona, pero de un momento a otro una persona aparece y argumenta que su vehículo resultó dañado. Inmediatamente el camarógrafo y la reportera le piden que se tranquilice.

"¿Qué te pasa? A mi no me callas" y "Me está pateando el coche", fueron algunos de los comentarios que intercambiaron la reportera de "Ventaneando" y el conductor de la camioneta.