Nicki Nicole plagió a Soda Stereo: 3 pistas que lo confirman en "Ojos Verdes"

Hace un par de días el sencillo "Ojos Verdes" de la cantante argentina Nicki Nicole vio la luz, dejando a sus fans impactados con su maestría para interpretar una nostálgica cumbia que ya ha acumulado más de 900 mil vistas. Aunque la letra claramente le habla a un viejo amor que no supo valorar el color casi transparente de sus ojos, la cantante ha aclarado que ésta no tiene ninguna relación con su expareja Peso Pluma, pero una nueva polémica baña el tema, pues algunos fans afirman que su canción guarda muchas similitudes con "Trátame Suavemente", del icónico grupo Soda Stereo.

¿Nicki Nicole le plagió una canción a Soda Stereo?

Algunas horas después del estreno de "Ojos Verdes", las redes sociales se encendieron con debates acalorados, con algunos usuarios señalando similitudes sorprendentes entre este nuevo tema y la icónica canción "Trátame suavemente" de Soda Stereo, y es que este tema compuesto por el talentoso Daniel Melero y presente en el canal de YouTube oficial de la banda, ha sido un éxito duradero desde su lanzamiento, con más de 31 millones de visualizaciones y más de tres mil comentarios, esta canción se ha arraigado en la cultura musical latinoamericana como un clásico atemporal.

Esta comparación surgió a través de X (antes Twitter), donde la usuaria @ifolkbrina, conocida por su dedicación a compartir contenido sobre artistas argentinos, expresó su opinión sobre "Ojos Verdes", comparándola con "una cumbia antigua al estilo Gilda" y este simple comentario desató un intenso debate en línea sobre la originalidad de la nueva canción de Nicki Nicole, ya que muchos usuarios afirmaron que el sampleo de "Trátame Suavemente" que está incorporado en el tema parece infringir los derechos de autor del compositor.

in embargo, la polémica se calmó cuando se reveló que "Ojos Verdes" no era un plagio directo de "Trátame suavemente", ya que en los créditos finales del video oficial de la canción incluían el nombre de Daniel Melero, confirmando que el pequeño tramo similar era una muestra de inspiración, y no una copia descarada.

¿Qué es un "sampleo" y por qué no es considerado un plagio en la canción de Nicki Nicole?

El "sampleo" es una técnica común en la música donde se toma una porción pequeña de una grabación de audio preexistente y se la incorpora en una nueva composición. Esta práctica puede abarcar desde simples acordes o ritmos hasta fragmentos vocales o instrumentales completos y las y los artistas suelen usarlo para agregar textura, ritmo o familiaridad a sus propias obras, por lo que es considerado una herramienta creativa ampliamente aceptada en la industria musical.

En el caso de la canción de Nicki Nicole, "Ojos Verdes", el uso de un pequeño fragmento similar a "Trátame suavemente" de Soda Stereo se considera un ejemplo de sampleo. Por ello, en lugar de plagiar directamente la melodía o la letra de la canción de la banda, Nicki Nicole y su equipo de producción utilizaron una breve porción de la misma como un elemento inspirador dentro de su propia composición.

El sampleo en la música permite a los artistas fusionar influencias y crear obras nuevas y únicas, siempre que se realice de manera adecuada y se reconozca la contribución de los creadores originales.

Fotografía: Instagram/@nicki.nicole

El hecho de que Nicki Nicole haya incluido los créditos de Daniel Melero, el compositor original de "Trátame suavemente", al final del video oficial de "Ojos Verdes", demuestra transparencia y respeto hacia la obra original. Además, este reconocimiento formal ayuda a disipar cualquier duda sobre la intención de plagio y aclara que el uso del sampleo se realizó de manera ética y legal.