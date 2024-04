José Madero se suma a la lucha contra los feminicidios en su nueva canción "Luciérnaga"

Jose Madero lleva años dejando atrás todo su pasado como cantante de Panda, pues luego de su separación había quienes no creían en su proyecto como solista, llegando a ahora ser uno de los más escuchados en Spotify y México.

Ahora, tras lanzar una nueva canción, se ha ganado a todos los fans y demás oyentes en redes sociales, pues “luciérnaga” su nueva canción ha generado un boom en redes sociales, pues habla sobre un feminicidio, por lo que las reacciones no se hicieron esperar, aun cuando no querían que la lanzará.

Fue en una entrevista para “Panda y otros pormenores” donde hablando de su nuevo álbum, menciona que es una canción que le tocó muy fuerte, por lo que decidió grabarla y aun cuando universal le pidió que no saliera por el tema de feminicidio, decidió dejarla y ahora todo sabemos que es “Luciérnaga”.

“En este álbum hay una canción que me está generando mucho ruido, no sé qué vaya a pasar, pero sí es una canción de una temática fuerte, pero por algo salió. Inclusive Universal ya la escuchó y me trataron de decir que no saliera”, dijo José Madero.