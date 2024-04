Daniela Luján revela lo difícil que fue su vida como estrella infantil: "tienes obligaciones, te toca lavar el baño"

En la década de los 90, Daniela Luján se convirtió en un ícono de la televisión mexicana gracias a su papel protagónico en la exitosa telenovela "Luz Clarita". Aunque su rostro era reconocido por millones de espectadores, poco se sabía sobre la vida detrás de las cámaras de esta talentosa estrella infantil, pues aunque muchos se imaginaban que podría estar llena de lujos, comodidades y nulas responsabilidades, esto no fue así.

Recientemente, Daniela Luján estuvo como invitada en un podcast en donde habló de cómo fue su vida al ser una estrella infantil, pero sobre todo, cómo eran esos días en las que no estaba al frente de las cámaras o cantando ni firmando autógrafos a sus millones de fanáticos.

Daniela triunfó en los escenarios siendo tan solo una niña.

Foto: IG @lalujans

En entrevista con Dani Valles para el podcast “Seres cromáticos”, Luján compartió cómo fue crecer bajo los reflectores desde una edad temprana y lo que significó para ella llenar el Estadio Azteca cuando tan solo era una niña, pues muchos querían ser como ella ya que pensaban no tenían obligaciones en casa ni debían hacer las tareas.

Y es que, luego de haber llenado el Estadio Azteca en el final de “El Diario de Daniela”, Dani cuestionó a la actriz sobre cómo siguió su vida, qué hizo y cómo eran sus días alejada de la fama y los reflectores.

“Volvía a lo cotidiano y no, por que me abrieron muchas veces la escuela los domingos para ir a hacer exámenes y no perder mi sexto de primaria, en mi casa anormal, ayudar con lo que me tocaba de quehacer, jugar con mis hermanas, ser ignorada por ellas, también ellas eran grandes”, reveló Daniela Lujan.