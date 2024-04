María Conchita Alonso se somete a doloroso tratamiento para retirar biopolímeros de su cuerpo

María Conchita Alonso encendió las alarmas sobre su estado de salud luego de que se diera a conocer que pospuso una de sus presentaciones para someterse a una segunda cirugía en la que retiraron biopolímeros que le generan graves daños en la cadera. Al borde del llanto, la cantante explicó que ha sufrido daños en tendednos, músculos y cartílagos por lo que ahora no puede hacer algunas de sus actividades diarias como tocar la guitarra.

Salud de María Conchita Alonso

En entrevista para el programa “Hoy”, María Conchita Alonso explicó que en días recientes se sometió a un doloroso procedimiento medico en el que le extrajeron el líquido de un seroma en la cadera que se originó por los biopolímeros que le inyectaron hace más de 15 años y que ya provocan daños en su salud.

María Conchita Alonso se inyectó biopolímeros en 2008 en Venezuela. Foto: IG @mariaconchita_a

En enero pasado la intérprete de “Acaríciame” se sometió a la primera intervención quirúrgica para extraer biopolímeros de sus glúteos luego de tener fuertes dolores: “Esta cirugía es lo más horrible que te puedes imaginar, después de la primera yo le dije: ‘Si hay que hacer una segunda me dejas morir’, yo no me hago una segunda cirugía. Estuve seis semanas sin dormir boca arriba, sin sentarme, se me abrieron los puntos porque el tejido estaba todo estropeado por los polímeros”.

¿Cuándo se inyectó biopolímeros?

Al borde del llanto, la también actriz se dijo arrepentida de la decisión que tomó hace más 15 años cuando una doctora en Caracas, Venezuela, la convenció de inyectarse los biopolímeros en los glúteos y que ahora afectan otras partes de su cuerpo como los tendones, músculos y cartílagos de la parte superior impidiendo que realice actividades como tocar la guitarra o, incluso, abrazar.

“Esto me pasó porque yo quiero salvar otras vidas, es la única razón por la cual yo pienso ‘pero, por qué estoy viviendo esto’. Yo no soy una persona mala, una persona agresiva, yo no fastidio a la gente, si yo puedo salvar a una persona que no se ponga esta porquería valió la pena estar pasando por esto que estoy pasando”, dijo.