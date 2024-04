El youtuber Yao Cabrera, exnovio de Caeli, es sentenciado a cuatro años de prisión por trata de personas

Hace algunas horas se dio a conocer que el youtuber uruguayo Yao Cabrera, cuyo nombre real es Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, ha sido objeto de una condena judicial que marca un hito en su controvertida carrera. El Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín, ubicado en Buenos Aires, Argentina (lugar donde reside desde los 18 años) dictaminó una sentencia de cuatro años de prisión por el delito de reducción a la servidumbre.

Yao Cabrera enfrenta una condena de cuatro años de prisión en Argentina

Esta sentencia surge tras una denuncia presentada en 2020 por Jorge Zonzini, manager de medios, quien desenterró pruebas contundentes que arrojaron luz sobre una red de delitos que incluían estafas a infancias y sus padres, abusos sexuales, corrupción, facilitación de la prostitución a menores de edad y tráfico de sustancias durante eventos organizados por Cabrera. A partir de esta denuncia, otras personas comenzaron a nombrar actos violentos perpetrados por él.

El youtuber continúa creando contenido en sus redes sociales de manera normal.

Ante esto, la jueza Nada Flores Vega afirmó que el hombre permanecerá en libertad hasta que la sentencia sea firmada y también deberá pagar una multa de seis millones de pesos argentinos (lo que equivale a poco más de 100 mil pesos mexicanos) como reaparación de daños. Tras el veredicto, Cabrera recurrió a Instagram para comunicar su estado de libertad, mostrándose indiferente ante las acusaciones y hasta triunfante, insinuando que seguirá con su vida cotidiana como si nada hubiera pasado.

Por otra parte, la denuncia presentada por Zonzini también puso de relieve el caso de Giovanna De Mitole, ex diseñadora de Cabrera, quien sufrió condiciones de esclavitud en lo que se ha llamado la "Mansión Wifi". De Mitole relató horrores, desde la desigualdad en la alimentación hasta actos de humillación como obligarla a limpiar el inodoro con las manos. Además, De Mitole no fue la única víctima, ya que otro ex miembro del equipo, Mariano Fernández, también denunció situaciones similares, incluida la propuesta de participar en contenido para adultos en vivo.

Esto marca un giro sorprendente en la trayectoria del influencer, quien, antes de este escándalo, era conocido por sus polémicas bromas en la calle.

En concreto, jornadas de labor extensas (más de doce horas y a veces un día entero sin descanso); se amenazaba con la imposición de descuentos (multas) o la expulsión si no se cumplían las condiciones [...] se proporcionaba la comida en mal estado y cantidades insuficientes; solo podía ausentarse de la vivienda los domingos siempre y cuando hubiese concluido con sus labores; y nunca se le pagó el dinero prometido. De este modo. Cabrera Rodríguez habría colocado a GBDM en una situación de servidumbre, aprovechándose de su vulnerabilidad preexistente, afirma la sentencia dada a conocer por el medio Infobae.

Es importante señalar que el controvertido youtuber prácticamente había desaparecido de la escena pública en los últimos tiempos, por lo que esto representa un giro notable en la imagen del uruguayo, que se dio a conocer inicialmente por sus polémicas bromas callejeras y luego incursionó en emprendimientos comerciales como una marca de ropa y una hamburguesería en el barrio de Palermo, que lamentablemente no tuvieron el éxito esperado.

Este declive en su carrera coincide con la exposición de sus actividades delictivas y el subsiguiente proceso legal que ha enfrentado.

¿Quién es Yao Cabrera, youtuber condenado por trata de personas?

Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, nacido el 18 de febrero de 1997 en Montevideo, Uruguay, es conocido en el mundo digital como Yao, un apodo derivado de su devoción por los dibujos animados del guerrero Shaolín. Su ascenso a la fama comenzó en la plataforma YouTube, donde acumuló una considerable base de seguidores con sus polémicas bromas. Sin embargo, su enfoque se trasladó posteriormente a Instagram, donde continuó como influencer y se mantuvo en la mira del público.

El youtuber se ha enfrentado a una serie de polémicas a lo largo de su carrera.

En 2022, su carrera sufrió un revés cuando se vio obligado a cancelar una pelea de exhibición en Dubai contra el boxeador Marcos "Chino" Maidana. Esta cancelación fue el resultado de una prohibición de viaje impuesta por la justicia argentina, lo que llevó a Cabrera a expresar su frustración en las redes sociales, lamentando la situación y criticando la organización del evento.