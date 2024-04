Bang Pd y Min Heejin: BTS habría sido víctima de "brujería" para mandarlos al ejército

HYBE, la agencia de BTS, y su productor Bang Si Hyuk están en medio de una guerra de declaraciones con Min Heejin, directora de arte que participó en la creación de New Jeans. De acuerdo con diversos medios coreanos, la disputa comenzó por una serie de acusaciones entre ambos.

El pleito comenzó hace unos días, cuando Min Heejin acusó a Bang Si Hyuk de copiar el concepto de New Jeans para las recién debutadas "Illit", una girl band que a menos de un mes de su debut ha logrado increíbles números con su canción Magnetic. Sin embargo, la directora asegura que es una copia del grupo de chicas.

La empresa HYBE no tardó en responder y se reveló que iniciaría una demanda en su contra, pues supuestamente Min Heejin ha compartido información de la empresa con intención de hacerse del manejo de ADOR, ya que solo tiene el 20 por ciento de las acciones. Por si fuera poco, este jueves se reveló aún más información que involucra a grupos como Aespa y BTS.

¿Qué le hizo Min Heejin a BTS?

Tras una conferencia de prensa realizada por Min Heejin para revelar nuevas acusaciones en contra de Bang Si Hyuk, CEO de HYBE, se reveló nueva información en contra de la directiva. Ahora ella es acusada de acudir con chamanes para interferir en la decisión del servicio militar de BTS.

Supuestamente, Min Heejin habría buscado hacerle brujería a BTS para que el grupo finalmente se marchara al ejército, pues aseguró que debían cumplir con dicho deber, pues no es como si hubieran ganado una medalla de oro:

Me beneficiaría si no estuvieran aquí

Tras las nuevas declaraciones en su contra, fans de BTS han protestado en redes sociales sobre el peligro que pudo haber tenido el grupo. Sin embargo, Min Heejin reveló mensajes de texto compartidos con Bang Si Hyuk, donde el CEO de HYBE habló sobre competir con el éxito de AESPA, grupo de SM Entertainment.

Hasta ahora, algunos usuarios han expresado su apoyo a la directiva, pues creen que el manejo de New Jeans no ha sido adecuado y al verse amenazada con un despido decidió hablar al respecto. Por su parte, Bang Si Hyuk no ha hecho declaraciones, pero buscan demandarla y deslindarla de ADOR.