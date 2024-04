Wendy Guevara narra su pelea con el actor Juan Pablo Medina durante el concierto de Madonna

Es bien sabido que la vida de Wendy Guevara está expuesta día con día en las redes sociales. Su sola presencia causa conmoción en millones de fans que siguen cada una de sus aventuras, sobre todo después de impacto mediático que provocó su victoria en "La Casa de los Famosos México".

Por lo tanto, cuando se corrió el rumor en redes sociales de que sería la invitada VIP en el tercer concierto de Madonna, internet sucumbió ante tal noticia.

Fue así como la misma Wendy Guevara, horas después, confirmó el suceso y alertó a sus seguidores de cada paso hasta llegar con Madonna, con quien compartió risas, diversión y una fotografía que pasará a la historia.

Pero, como no todo puede ser miel sobre hojuelas, Wendy también reveló en un enlace al programa de Adela Micha, que vivió una intensa pelea con el actor Juan Pablo Medina, con quien se hizo de palabras en pleno concierto de Madonna.

Juan Pablo Medina se arrepintió y pidió disculpas a Wendy. Foto: Especial

Durante un enlace al programa de Adela Micha, Wendy Guevara platicó varios detalles de su invitación al concierto con Madonna. En esta charla amena, también confesó que vivió una fuerte pelea con el actor Juan Pablo Medina, mejor conocido como "Chespi" por sus amigos.

"¿Por los asientos? ¿qué pasó?" cuestionó Adela y Wendy abundó:

"Mi amigo Randal y yo nos fuimos al baño, entonces él (Juan Pablo Medina ) iba con otras personas que les tocó a lado de nosotros, del otro lado y a él le tocó separado de ellos. Entonces se fueron a mí lugar y dice Joel que le dijo 'este es el lugar de Wendy' y él respondió 'a mí me vale madres Wendy, me vale ve...'", contó Guevara, ante el asombro de Micha.

Fue ahí donde Wendy se molestó y respondió en el mismo tono a Medina.

"Ya cuando llegamos, pues tú sabes que una es de barrio mana, pues yo empecé a decir cosas como con varias indirectas y me empecé a poner más borracha para armarme de valor y sí me ando cacheteando a Madonna...", relató Guevara en el enlace con Adela Micha.

Para fortuna de todas las partes, Medina recaló en su error y se disculpó con Wendy.

"Ya después bien lindo, tuvo como un arranque de no sé, el señor, pero me dijo 'discúlpame, es que me dejé llevar porque me pongo muy nervioso' y le dijimos 'no te preocupes bebé, bésame'", remató.