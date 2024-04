Eiza González confirma ruptura con Mario Casas y estalla ante rumores de romance con modelo británico

Mientras Eiza González se abre paso con éxito como actriz en Hollywood ha tenido que enfrentar comentarios negativos por su vida amorosa. Esta vez la mexicana estalló ante los rumores que apuntan a un nuevo romance con un conocido modelo británico, al mismo tiempo que confirmó su ruptura con el actor español Mario Casas.

Eiza González estalla ante rumores de romance

La actriz de “Bloodshot” fue captada en lo que parecía una cena romántica con el modelo británico Guy Binns, pues la pareja salió de un restaurante italiano entre risas y se informó que él la fue a dejar a su hotel. Las imágenes causaron molestia en González, quien a través de su cuenta de X dejó claro que estaba soltera y recalcó que se trataba de un amigo.

Eiza González niega romance con el modelo británico Guy Binns. Foto: X @eizamusica

“Para aclarar cualquier duda. Estoy soltera. Tengo amigos hombres también, no todo hombre que está cerca de mí es algo romántico. Seguiré teniendo amigos. Gracias, buen día”, escribió la actriz confirmando también su ruptura con Mario Casas que habría ocurrido en enero pasado cuando lo dejó de seguir en Instagram.

La actriz responde a críticas por sus romances

Actores como Liam Hemsworth y Timothée Chalamet han conquistado el corazón de Eiza González, aunque también ha sido relacionada con otras estrellas de Hollywood como Jason Momoa en un corto periodo de tiempo por lo que las críticas sobre sus romances no se hicieron esperar y la actriz decidió defenderse con un contundente mensaje.

“Si una mujer está en busca de su pareja para siempre, y no es de las que se conforman porque sabe más, porque es una mujer trabajadora y conoce su valor (…) Sí, soy ambiciosa y sí, tengo citas y salgo, y no me quedaré con alguien si no me hace sentir y ser una mejor versión de mí misma. Si eso me lleva a pasar por 150 mil personas, lo haré, porque merezco a alguien que me haga una mejor persona”, dijo en redes sociales en 2023.