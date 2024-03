¿Igual que Eiza González? Claudia Ramírez revela que por sus "ojos verdes" no le dan papeles como actriz

Hace unos días, Eiza González se convirtió en tendencias tras haber hecho unas declaraciones en las que revela que debido a su aspecto físico ha perdido muchos papeles, pues no es el estereotipo de una mujer mexicana o latina.

Lo anterior le trajo muchas críticas a la también cantante quien ya salió a aclarar que lo que dijo fue sacado de contexto, sin embargo, recientemente la actriz Claudia Ramírez sorprendió con unas declaraciones muy similares al asegurar que por el color de sus ojos no creían que fuera mexicana.

En exclusiva para el programa Hoy la actriz quien esté 2024, celebra 40 años de carrera artística, habló de varios temas, entre ellos cómo fueron sus inicios en la actuación.

Y es que, de acuerdo con Ramírez para ella fue muy complicado encontrar trabajo como actriz, pues nadie le creía que era mexicana, esto debido a su tono de piel, cabello rubio y ojos verdes.

Entre risas, Claudia Ramírez asegura que es cien por ciento mexicana y “re’ jarocha”, incluso para poder ser contratada daba la opción de teñirse el cabello y ponerse pupilentes para oscurecer su color de ojos.

"Pues es que estoy güerita y tengo los ojos verdes, entonces todo mundo me desechaba y todo mundo era así de que... me pinto el pelo, me pongo pupilentes, pero pues no, estaba muy pálida", sumó.