Poncho de Nigris tira a la basura los cuadros de su boda y lo tunden por clasista: "son como rancho, donde matan la vaca"

Poncho de Nigris es una de las figuras más controversiales en el mundo del espectáculo mexicano y es que a través de sus videos compartidos en redes sociales, las y los usuarios han podido ver algunos momentos de su intimidad, que muchas veces guardan violencias ocultas y hasta actitudes clasistas. Fue así como en uno de sus más recientes metrajes afirmó que había llegado la hora de deshacerse de todas las fotografías de su boda con Marcela Mistral, pues le parecían anticuadas y "de rancho".

Sigue leyendo:

Critican a Poncho de Nigris: "eres mi primera hija, pero yo quería tener un hijo", le dice a Ivanna

Poncho de Nigris llama "alcohólica" a Marcela Mistral y en redes responden: "solo así te aguanta" | VIDEO

Poncho de Nigris quiere tirar las fotos de su boda

Fue a través de TikTok donde se viralizó este clip, causando opiniones divididas entre sus seguidores ya que en él se puede ver como el influencer se acerca a un muro donde reposa una fotografía de su boda con Marcela y afirmando que se encuentra harto de verlas por toda la casa, lo quita de su clavo mientras su esposa le dice que no pueden tirar todo lo que le parece "viejo", pues Poncho argumentó que ya no pueden seguirlas conservando, ya que no van con su deocración actual.

El influencer afirmó que tirará los cuadros de su boda porque le parecen anticuados.

Fotografía: TikTok/@lolitalolis23

Por si esto no fuera poco, Poncho también afirmó que las imágenes, a pesar de que todavía son "bonitas", también le parecían "de rancho" y ya no quería verlas en los rincones de su hogar: "son como de quinceaños de rancho, donde matan la vaca de pozo y ya no sé qué hacer... están bonitos, pero ya no caben en ninguna parte", afirmó en el video. De la misma forma, explicó que a pesar de haberlos tenido colgados en sus paredes por muchos años, la nueva decoración parece ya no combinar con ellas.

Tunden a Poncho de Nigris por otro comentario clasista

Esta simple explicación ha destado una oleada de críticas hacia el influencer, mismos que cuestionan el clasismo que existe en su forma de pensar y su desapego por los recuerdos de su boda con Marcela, quien parecía ceder la decisión de tirar los cuadros a su esposo. Por otra parte, muchos de sus seguidores tomaron con humor dicho clip y han hecho comentarios como:

Marcela no dio indicios de querer conservr las fotos de su boda.

Fotografía: Instagram/@musamistral