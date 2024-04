Belanova en concierto: ¿cuál es el costo de los boletos para verlos en el Palacio de los Deportes?

¡La espera ha terminado! Después de ser testigos del regreso triunfal de Belanova a los escenarios, la aclamada banda mexicana se embarca en un nuevo capítulo de su apasionante travesía musical tras la confirmación de un magistral concierto en solitario que tendrá lugar en el emblemático Palacio de los Deportes. Es así como el próximo 28 de noviembre una ola de energía y nostalgia se apoderará de las y los asistentes, y así puedes conseguir los boletos para este magno evento.

¿Cuándo será el concierto de Belanova en el Palacio de los Deportes?

Desde el comienzo de su carrera, Belanova se convirtió en un emblema del pop en México, forjando un estilo inconfundible que ha cautivado corazones durante más de dos décadas. Pero más allá de los pulsantes ritmos y los enérgicos acordes, es la voz arrebatadora de Denisse Guerrero y las letras impregnadas de emociones las que han tejido el alma de Belanova, convirtiéndola en un ícono de musical atemporal, tan es así que el anuncio de su próximo concierto en el Palacio de los Deportes ha dejado sin aliento a más de una.

Es así como el 28 de noviembre, el Palacio de los Deportes se convertirá en el epicentro de una velada que promete ser épica. El sistema de venta de boletos se realizará a través de Ticketmaster (da clic AQUÍ para visitar la página) y la preventa para tarjetahabientes de Citibanamex comenzará el próximo 19 de abril a partir de las 11:00 am, hasta las 23:00 horas. De la misma forma, la venta general comenzará el 20 de abril, tanto en línea a través del mismo sistema de boletaje, como en las taquillas del Palacio de los Deportes; ésta comenzará a partir de las 11:00 am y hasta agotar existencias.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Belanova en la CDMX?

Este vibrante espectáculo promete continuar con la línea que habíamos visto en festivales como el Vive Latino y Tecate Emblema, por lo que se piensa que durante su presentación en el Palacio de los Deportes se podrán escuchar temas como "Me pregunto", "No me voy a morir", "Niño" y, por supuesto, "Rosa Pastel".

¡Belanova está de vuelta y más emocionante que nunca!

Fotografía: Instagram/@belanovaoficial

Ahora bien, además de las canciones que conformarán su stelist para en concierto en la CDMX, también se han dado a conocer los precios de los boletos, esto gracias a la preventa Beyond/Prestige Citibanamex llevaba a cabo hace algunas horas. Estos precios se presentan sin cargo por servicio y hasta el momento de escribir esta nota, no se han hecho modificaciones a ello.