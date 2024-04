Adrián Di Monte demandará a Sandra Itzel tras señalarlo de irrumpir en su departamento

Este martes 16 de abril Sandra Itzel compartió en redes sociales un video en el que señala a su exesposo, Adrián Di Monte, de irrumpir en su departamento. Acusaciones que se suman las que realizó en octubre de 2023 por presunta violencia física y psicológica, por ello, el actor podría demandar a la cantante por daño moral, así lo reveló la defensa del también conductor cubano.

Adrián Di Monte podría demandar a Sandra Itzel

Héctor Rivera, abogado de Adrián Di Monte, señaló en entrevista para “Venga la Alegría” que el actor ha pensado en demandar a Sandra Itzel por daño moral debido a que las acusaciones que lanzó en su contra habrían afectado su vida privada y su reputación. Aunque esperará hasta que se solucione el tema de su divorcio con la cantante.

Sobre las acusaciones por haber “irrumpido” en su departamento, el actor compartió un comunicado en el que argumenta que habría ingresado al domicilio para entregar la notificación de la demanda: “El señor tampoco estuvo presente en el momento (…) por tratarse de una diligencia de carácter judicial en la que sólo interviene el personal del juzgado”.

Acusaciones de Sandra Itzel

La participante de “MasterChef México” compartió un video en su cuenta de Instagram en el que, entre lágrimas, acusa a su exesposo de haber irrumpido en su departamento. La cantante señaló que teme por su vida y lo hizo responsable de cualquier cosa que pueda pasarles, pues, indicó, Adrián Di Monte siempre traería consigo un arma.

“Tengo miedo porque ya han pasado muchos sucesos en los que me he visto acosada y que no he dicho para no hacer esto más grande y llevar un divorcio en paz como siempre lo quise desde un inicio (…) Lo responsabilizó por todo lo que me pueda llegar a pasar. Si es capaz de meterse a mi propiedad privada, qué será capaz de llegar a hacer si me lo encuentro en la calle. Hago este video por todas las mujeres que se sienten acosadas por sus violentadores”, dijo la también actriz.