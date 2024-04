Mía Rubín recuerda la vez que Andrea Legarreta se enojó con el novio de su hija

Desde hace algunos meses, Mía Rubín hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín se encuentra muy enamorada de su novio el joven torero Tarik Othon con quien de vez en vez comparte algunos de los momentos que viven como pareja.

De acuerdo con la propia Mía, su romance con Tarik es a distancia pues el joven vive en Querétaro y ella en CDMX por lo que cada 15 días o bien cada semana tratan de verse y hacer algo divertido como pareja, sin embargo, en una ocasión una cita provocó el enojó de la conductora de Hoy.

Siempre se muestran enamorados.

Foto: IG @miarubinlega

¿Por qué se enojó Andrea Legarreta con el novio de Mía?

Fue a través de sus redes sociales que Mía hizo un Get Ready With Me (arréglate conmigo) para verse con su novio, mientras la joven cantante mostraba su rutina de maquillaje a sus seguidores, les contó un poco más de su relación.

En esta plática, Mía reveló que no sabía qué ponerse de outfit pues no sabía a dónde iría con su novio ya que siempre es un misterio y eso le gusta mucho a ella.

“Es bien divertido porque luego no sé a donde vamos a ir, no sé qué vamos a hacer, no sé qué nos aguarda…” comenzó a contar Mía

Pese a que tanto misterio y espontaneidad, le gusta mucho a Mía, a Andrea Legarreta no le encanta esta situación, pues en una ocasión la conductora de Hoy se disgustó con el novio de su hija al saber lo que habían hecho, pues fue algo divertido pero muy arriesgado.

“Una vez me llevó a saltar del paracaídas y mi mamá lo quería matar (risa), entonces, ya hubo una vez donde me dijo mi mamá: ‘¿Hay, oye qué van a hacer?’, y le dije: ‘ah pues no tengo idea’ y ella me contestó: ‘ah, con que no te salga que van a saltar de la Torre Eiffel’ (risas), sí sería capaz”, contó Mía

Siempre tienen planes divertidos.

Foto: IG @miarubinlega

Así fue como la hija de Andrea Legarreta recordó aquella anécdota, cabe señalar que la conductora de Hoy y su yerno tienen una gran relación solo que se preocupó como madre; asimismo Mía reveló que debido a que su relación es a distancia, algunas veces su novio viene a CDMX o bien en ocasiones ella viaja a Querétaro.

¿Cómo se conocieron Mía y Tarik?

En esta misma plática, la intérprete de “Amor Maldito” relató cómo es que conoció a su novio Tarik, con quien tiene una bonita relación desde hace algunos meses y de quien está muy enamorada.

La joven reveló que su papá y los papás de Tarik hicieron de todo para que coincidieran en la fiesta de cumpleaños de Erik Rubín y fue justo ahí donde se dio el flechazo, desde entonces están juntos.

“Resulta que mis suegros y mi papá, hicieron un plan con maña, por que ellos querían que nos conociéramos desde hace muchísimo, ya me había echado el ojo mi suegra y entonces en el cumpleaños de mi papá hicieron plan con mañana para que nos conocieramos y bueno el resto es historia…”