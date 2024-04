Bad Bunny desata críticas por foto en ropa interior y usando faja: "No puedo respirar"

Bad Bunny disfrutó de un arrollador éxito el año pasado pese a la polémica que lo rodeó por su actitud con los fanáticos, pero durante 2024 se ha mantenido alejado de las redes sociales y ante esto sus escasas publicaciones logran enloquecer a sus seguidores. Tal y como ocurrió con la más reciente en la que presume su físico usando ropa interior y una ajustada faja por la que sufrió un poco al respirar.

Bad Bunny posa usando faja

El intérprete de "Ojitos lindos" compartió este fin de semana una fotografía a través de sus historias en Instagram con la que presume su atlético físico, aunque también dejó ver que el secreto para lograrlo estaría en la faja en color negro que usó para delinear aún más su cintura. Junto a esto, su ropa interior en color blanco generó gran alboroto entre sus fanáticas que de inmediato destacaron su atractivo.

Sigue leyendo:

Nico, el hijo de Erika Buenfil graba un video para TikTok y los usuarios reaccionan al ver que lleva puesto un vestido

Karol G presume su colaboración con el Barcelona, así luce el jersey con el logo de "La Bichota"

LeyendaBad Bunny desata críticas por foto en ropa interior y usando faja. Foto: X @natimoroll

“El ‘Conejo Malo’ sí está acinturado”, “Ya reveló su secreto” y “Bad Benny tiene la cintura más pequeña que yo”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales sobre la foto del cantante tomada durante la prueba de vestuario para la MET Gala 2024 en la que será anfitrión junto a estrellas como Jennifer López, Zendaya y el actor Chris Hemsworth.

Bad Bunny rompe en llanto durante concierto

Aún con la actitud que mostró con los fanáticos en el pasado, el cantante puertorriqueño se dijo agradecido con ellos durante su más reciente concierto en Nueva York en el que no pudo contener las lágrimas al agradecer al público y a aquellos que lo han apoyado desde el inicio de su carrera.

"A los que están desde el día uno (...) Soy un ser humano cualquiera, tengo días tristes y días que no sé cómo me siento. No quiero estar triste en Nueva York", dijo el cantante durante su concierto mientras se sentaba frente al piano para interpretar algunos de sus éxitos.