Alejandro Fernández revela la importancia de Luis Miguel en su carrera | VIDEO

Alejandro Fernández es uno de los grandes nombres de la música en México. Su calidad vocal y su increíble carrera lo colocan como uno de los nombres más comunes cuando se preguntan por un exponente mexicano en la música. Si bien ahora es uno de los más reconocidos, el cantante necesitó de ayuda de otros intérpretes para lograr el éxito profesional del que goza en la actualidad. Ahora vamos a revelar la importancia de Luis Miguel en su carrera.

El hijo de Vicente Fernández explicó que hace varios años sacó un disco de covers que su papá le recomendó hacer, pero no le fue tan bien como se esperaba y con esto el no poder subir en su carrera profesional. Fue gracias a que Luis Miguel hizo algo por el estilo que la gente comenzó a ver lo que había hecho el 'Potrillo'. Alejandro revela la historia detrás.

Sigue leyendo:

Christian Nodal: ahora que dicen que se parece a Luis Miguel | FOTOS

Coachella: Santa Fe Klan difunde poderoso mensaje a Peso Pluma | FOTOS

Si bien en los últimos años se habló de la demanda de Alejandro Fernández a Luis Miguel, la realidad es que el 'Potrillo' reveló que le 'debe' una grande a el 'Sol de México'. Fue en una entrevista, que el hijo de Vicente Fernández reveló como Luismi le salvó la carrera en la década de los 90. Lo mejor de todo es que lo hizo sin saberlo.

"Hice un disco que me recomendó mi papá hacer. Era un disco de puros covers, pero en versión mariachi y creo que no era lo que el público esperaba. Si tuve un bache en mi carrera", comenzó a el relato Alejandro para después asegurar que se vendió bien el CD, pero no tuvo el impacto que esperaban hasta que apareció Luismi.