Laura Flores da detalles del microinfarto cerebral que sufrió, revela cuál es su estado de salud

Hace unos días te informamos que la actriz y conductora de televisión, Laura Flores reveló que sufrió un microinfarto cerebral mientras se realizaba un tratamiento estético. En sus redes sociales la famosa de 60 años brindó más detalles sobre lo sucedido.

En una publicación compartida en Instagram la exconductora del "programa Hoy" contó que se sometió a una escleroterapia, sin embargo durante el procedimiento sufrió un microinfarto cerebral. La también actriz detalló que sintió como se adormecían algunas partes de su cuerpo.

Sigue leyendo:

Después de destapar los fuertes problemas de salud que sufrió, Laura Flores concedió una entrevista con distintos medios de la farándula en la que reveló las consecuencias que tuvo. Las declaraciones de la actriz y conductora no pasaron desapercibidas para nadie.

En la plática, compartida en el canal de YouTube de Edén Dorantes, la protagonista de telenovelas como "Destilando amor", "Corazón salvaje" y "Una familia con suerte" reveló que se sometió a una escleroterapia para eliminar las varices en sus piernas, pues un en futuro pueden representar un problema de salud. Negó que sea por temas estéticos.

En este sentido, Laura Bozzo contó que después de someterse al tratamiento fue cuando comenzó a sentirse mal. Afortunadamente sus familiares lograron estabilizarla y posteriormente acudió al médico para realizarse los estudios más pertinentes.

"Pensé "hasta aquí, se acabó". No me dolía nada, no había dolor", dijo.