Tristán, hijo de Yahir, arremete contra su padre y desmiente sus declaraciones: “Por eso no le hablo”

Desde hace varios años existe una fuerte tensión en la relación que Yahir tiene con su hijo mayor, Tristán Othón, y las recientes declaraciones del cantante parecen afectarla aún más ya que lograron molestar a su primogénito que no dudó en desmentirlo. El joven aseguró que intentó pedir ayuda más de una vez a su padre, pero éste ya no respondió a sus llamadas.

Tristán desmiente a su padre, Yahir

En entrevista para “Ventaneando”, Tristán reacción a las recientes declaraciones del exacadémico en las que asegura que su hijo no ha tocado fondo y que no ha pedido ayuda a sus padres ante su problema con las drogas. Molesto, el joven indicó que ahora no desea involucrarse en la vida del cantante ya que éste debe poner toda su atención en su hijo menor.

“Creo que es una vil estupid** y si es grosero así debe de sonar, ¿qué yo no he tocado fondo? Eso, para mí es una ofensa muy grande. Yo he evolucionado por mí mismo y que mi papá diga eso para mí… pues por eso no le habló y no me contesta (…) Yo tengo una vida en qué enfocarme, por qué me voy a enfocar en la de mi papá, él tiene un niño, mi hermano Ian. Mi hermanastro necesita atención, yo necesito mi atención, me estoy aprendiendo a querer”, dijo.

¿Qué dijo Yahir?

En entrevista con Isabel Lascuráin para el podcast “Abre la caja de…”, el intérprete de “La locura” señaló que decidió alejarse de su hijo luego de su última recaída, pues comenzó a recibir mucho odio de su parte y su relación empeoró. Pese a ello, mencionó que se mantiene atento ante todo lo que ocurre en a vida de Tristán y expresó el profundo amor que siente por él.

“Su mamá y yo manifestamos el apoyo desde el día uno, si se nos salió de las manos como padres lo único que pudimos hacer es pedir ayuda profesional (…) Llegó el momento en que te das cuenta que nosotros no podemos obligar a genérele el cambio a nadie, no nos pertenece, hicimos lo que se pudo en su momento, pero el cambio realmente tiene que venir de adentro de una persona y querer cambiar”, dijo el cantante.