Luis Ángel "El flaco" revela el nombre del famoso grupero que lo ayudó cuando su hija murió

Fue en el mes de agosto del año 2024 cuando la tragedia llegó a la vida de uno de los cantantes más queridos del regional mexicano, nos referimos a Luis Angel “El Flaco”, pues si hija María Fernanda falleció ahogada en las playas de Mazatlán, Sinaloa, ciudad en la que el cantante y su familia residen.

Cuando sucedió la desgracia, Luis Ángel “El Flaco” se encontraba lejos de Mazatlán pues estaba ofreciendo una presentación en Sacramento, California por lo que trató de regresar lo más rápido posible a “La Perla del Pacífico”, por lo que pidió ayuda de uno de sus colegas quien no dudó en ayudarlo y poner a su disposición todo lo que necesitara.

Fernanda murió en las playas de Mazatlán.

Foto: FB Luis Angel // IG @roblessfernanda

Si bien, el exvocalista de Los Recoditos, ha sido muy abierto en este tema pues, ha dado detalles de la forma en la que su hija murió, esto para alertar a los jóvenes que así como a su hija se les hace fácil hacer cosas peligrosas mientras consumen bebidas alcohólicas.

Pese a lo anterior, Luis Ángel siempre trata de dar su mejor cara ante lo sucedido y atiende con gran respeto a los medios de comunicación que lo cuestionan sobre lo que sucedió, es por eso que en una reciente entrevista el intérprete de “Si se quiere ir” reveló que un famoso grupero lo ayudó mucho en el momento en el que le dieron la terrible noticia.

El cantante reconoció a su amigo de manera pública.

Foto: IG @luisangelelflaco

Antes de revelar el nombre de este grupero, cabe señalar que “El flaco”, dejó claro que a su gran amigo no le gusta que la gente sepa todo lo que él ayuda a los demás, pero el ex Recoditos dijo de quién se trata pues quiere agradecerle públicamente.

“Yo sé que a él no le gusta, porque hace muchas cosas chidas y no le gusta que la gente lo diga, pero yo lo estoy diciendo en este momento que se lo agradezco públicamente lo que hiciste por mí ese día, y aquí te tengo en el corazón, bien machín”, dijo Luis Ángel

Este famoso grupero se trata de Eduin Caz, el líder y vocalista de Grupo Firme, pues de acuerdo con “El Flaco”, al enterarse de la muerte de su hija, él quería llegar lo más rápido posible a Mazatlán pero no había vuelos por lo que le habló a su amigo pero éste no le contesto ya que se encontraba grabando.

Eduin y Luis Ángel son grandes amigos desde hace años.

Foto: Especial

Debido a lo anterior, es que Luis Ángel le envió un mensaje explicando que su hija había muerto, por lo que inmediatamente Eduin le habló y sin poder creer lo que su amigo estaba pasando, puso a su disposición su avión privado para que lo llevará a Mazatlán y pudiera resolver lo sucedido.

Tras haberse llevado a cabo el último adiós a su hija Fernanda Robles, Luis Ángel “El flaco” decidió conectarse con sus fanáticos quienes en todo momento le han enviado sus muestras de cariño y apoyo.

Aunque en un inicio , Luis Ángel “El flaco” no quería detallar cómo perdió la vida su hija, finalmente el cantante confirmó que la joven de 21 años se ahogó en las playas de Mazatlán, Sinaloa.

“Mi hija tomó la decisión de meterse al mar, las banderas estaban ahí, habían banderas de que estaba peligroso, banderas rojas, pero era de noche y no las vio, no las vio, se metió y no pudo salir…”, contó el intérprete de “Y si se quiere ir”