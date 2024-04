Koko Stambuk, ex de Maite Perroni, pide disculpas tras ser acusado de acoso sexual

Koko Stambuk compartió un video en redes sociales en el que pide disculpas tras ser acusado de acoso sexual por intentar besar a la fuerza a una conductora durante un evento público. El cantante, de 47 años, aseguró estar avergonzado por lo sucedido y se dijo dispuesto a enfrentar las consecuencias tanto legales como con la agrupación a la que perece, por lo que hizo.

¿Por qué fue denunciado Koko Stambuk?

El pasado domingo 7 de abril Glup! se presentó en la Fiesta de la Vendimia de Casablanca, en Chile, donde Melina Noto fue la presentadora. Todo ocurrió cuando saludó a Koko Stambuk, pues la tomó del rostro para forzarla a besarlo frente al público y ante la negativa expresó: “Pensé que las argentinas eran más vivas”.

Autoridades del municipio condenaron los actos del músico y presentaron una denuncia por acoso sexual. Por su parte, la conductora calificó la situación como “humillante” y agradeció el apoyo de Casablanca: “. Espero que lo que me sucedió ayer no le suceda nunca más a ninguna mujer ni a nadie. Nadie puede ser obligado a nada. Que pena que en 2024 todavía existan estas situaciones tremendamente humillantes”.

Koko Stambuk se disculpa

Este jueves 11 de abril, la expareja de la cantante Maite Perroni compartió un video en el que se disculpa por lo ocurrido con la conductora Melina Noto: “este no es un video de justificación, no es un video para normalizar las cosas, es un video de disculpa por las cosas que pasaron”.

“Jamás me atrevería a cuestionar el sentir de una mujer y menos de una persona. He pensado mucho en qué decir, realmente, y creo que no me queda nada más que admitir que cometí un error. Creo que todos somos seres humanos y todos, a veces, hacemos cosas que no están bien (…) Voy creciendo, voy entendiendo que hay cosas que normalizamos y no están bien, y me hago cargo de ellas. Me hago cargo de mi error; me hago cargo también de las consecuencias que puede tener, legales, también con mi banda y con la gente que quiero”, dijo.