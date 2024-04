Qué sucederá en “Bridget Jones 4”; Renée Zellweger y Hugh Grant prometen muchas aventuras

Tras una larga espera, Universal Pictures y Working Title finalmente confirmaron que llegará a los cines “Bridget Jones: Mad About the Boy”, de modo que la heroína británica hará nuevamente de las suyas. La cuarta entrega de la película no podría ser la misma sin la participación de su protagonista estrella, es decir, la actriz estadounidense Renée Zellweger, de 54 años de edad.

La rubia de ojos azules liderará la cinta en la que actuará a lado de uno de sus compañeros veteranos: el actor británico Hugh Grant, de 63 años, quien le da vida a Daniel Cleaver. De momento, no se ha pronunciado el nombre del actor británico Colin Firth, de 63 años, ni siquiera para una participación especial, a pesar de que le dio vida al eterno amor de la heroína británica, Marc Darcy.

Renée Zellweger regresa al cine con “Bridget Jones”. Foto: Redes sociales.

De qué tratará “Bridget Jones 4”

Esto se debería a que “Bridget Jones 4” se centrará en la vida de la heroína británica, quien ahora vive una faceta como madre soltera y viuda de 51 años. Aunque la protagonista ha perdido a su gran amor -cuya historia se narra en las tres primeras películas-, una realidad es que seguirá siendo una mujer atrevida, lista para vivir aventuras.

Con respecto al amor, Bridget Jones se vincularía con un hombre de 30 años, lo que le daría mayor picardía a la cinta. Sin embargo, también estará latente el mujeriego Daniel Cleaver; por lo tanto, la cuarta entrega estará llena de aventuras porque eso ha sucedido con el binomio conformado por René Zellweger y Hugh Grant.

Dos nuevas caras en la saga serán las de Leo Woodall y Chiwetel Ejiofor. Fotos: Hamilton Hodell / GQ.

Quiénes se suman al elenco

Por la historia de “Bridget Jones 4”, habrá evidentes cambios en el elenco; de acuerdo con SDP Noticias, las dos nuevas caras son las de los actores Chiwetel Ejiofor, de 46 años, y Leo Woodall, de 27 años; este último recibió buenas críticas por su rol en la serie de Netflix “Siempre el mismo día”.

Cuándo se estrenará la película de Rene Zellweger

Al ser una comedia romántica, “Bridget Jones 4” se estrenará en San Valentín de 2025, así que será la película que sí o sí tienes que ver en el Día del Amor y la Amistad. Y sí, con esta cuarta entregara llegarán a su fin las aventuras de la rubia que fue creada por la escritora británica Helen Fielding.