Lucerito Mijares explota y se dice harta de la supuesta rivalidad con Ángela Aguilar

Lucerito Mijares goza de gran éxito en sus inicios como cantante al igual que Ángela Aguilar, aunque esto no ha evitado que sean blanco de controversia por la supuesta rivalidad que existe entre ellas. Al respecto, la hija de Manuel Mijares se mostró molesta y se dijo harta de los constantes cuestionamientos sobre el tema negando que exista una enemistad ya que ni siquiera la conoce.

Lucerito Mijares “harta” de la supuesta rivalidad

En una entrevista retomada por el canal de YouTube “Qué buen chisme”, Lucerito Mijares dejó claro que no existe rivalidad con la hija de Pepe Aguilar y se dijo cansada de los constantes rumores al respecto. La joven cantante expresó su admiración por la intérprete del regional mexicano, con quien le gustaría realizar una colaboración pese a que se desenvuelven en géneros diferentes.

Sigue leyendo:

“Ve a ver si ya puso la marrana”, Lucero se harta de su hija, Lucerito, y la saca de su transmisión en vivo en redes

Ángela Aguilar se niega a realizar más duetos y colaboraciones, esta es la razón

“Yo también la admiro muchísimo, también ya estoy harta de que los medios estén inventado esta rivalidad. Yo no la conozco, me encantaría conocerla muy pronto, poder hacer algo juntas pronto (…) Hay que apoyarnos unas a otras, hay que darle duro a nuestras compañeras, apoyarlas mucho. Yo la amo, ya para siempre, ojalá la pueda conocer muy pronto”, dijo Lucero Mijares.

Ángela Aguilar responde

La voz de “Qué agonía” también respondió a los rumores sobre un conflicto con Lucerito Mijares calificándolos de “babosadas” y explotó contra los señalamientos entre mujeres en la industria. La menor de la dinastía Aguilar reconoció el talento de la también actriz y le externó su admiración por seguir con éxito los pasos de sus padres, tal y como ella lo ha hecho.

“Son una babosada, la verdad no he conocido a la peque, he visto que canta increíble, veo que ha seguido los pasos de sus papás que yo admiro muchísimo. Les gusta inventar las cosas, yo ni siquiera la he conocido. A mí lo que más me choca, lo que más me da coraje es que lo medios quieran poner a las mujeres en rivalidades, quiebran sacar notas negativas hacía ellas”, dijo Ángela Aguilar.