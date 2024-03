“Ve a ver si ya puso la marrana”, Lucero se harta de su hija, Lucerito, y la saca de su transmisión en vivo en redes

Lucerito Mijares no sólo se ha ganado el cariño del público con su talento sobre el escenario que, sin duda, heredó de sus famosos padres, es su carisma lo que también conquistó a los fans al mostrar una faceta divertida de ella tanto fuera como en el espectáculo. Esto es algo que también comparte con Lucero y Manuel Mijares, desatando divertidos momentos que los hacen virales en redes sociales como el más reciente entre madre e hija.

Lucero harta de su hija y la saca de su transmisión en redes

Todo comenzó con una transmisión en redes sociales que realizó la "Novia de América", como también se conoce a la cantante, pues al realizarla desde su casa su hija no dudó en ser parte de la charla con los fans y saludarlos en más de una ocasión. Incluso en un momento les hizo saber que tenía una "palomita" atorada en su diente y ante esto su madre recomendó hilo dental para evitar que esto suceda.

Aunque la también actriz se mostró paciente y trató de continuar con su transmisión en vivo, las interrupciones por parte de su hija continuaron y comenzó a perder la cordura por lo que de un momento a otro estalla y la saca del video con una frase que internautas calificaron como "de mamá": "Lucero, qué asco. Nos está enseñando la palomita atorada. Sí, ya, llégale. Ve a ver si ya puso la marrana".

¿Lucero harta de su hija?

La actitud y comentarios de Lucero Mijares a sus padres han desatado un intenso debate en redes sociales entre quienes la critican por dirigirse de esa manera a ellos, y aquellos que los apoyan señalando que todo se trata de bromas entre ellos. Muestra de ello es que no es la primera vez que la cantante regaña a su talentosa hija ante las cámaras, pues durante conciertos y conferencias de prensa ha hecho lo mismo con el humor que las caracteriza.

“Qué mamá mexicana no nos dijo esa frase, me encanta la beba Mijares”, “Esa niña no tiene nada de su mamá, es el clon de su papá”, “Que ocurrente y buen sentido del humor”, “Que muchachita tan pesada y ese comportamiento, no creo que sea el de una chica de 20 años”, “La hubiera mandando por chorizo de Toluca”, “Mucho amargado viendo algo que no les gusta” y “Lucero es como mi mamá, hsta físicamente son idénticas”, fueron algunos de los comentarios.