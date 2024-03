Con canción de Lucero y Mijares, hijas despiden a su padre en su lecho de muerte: VIDEO

Una familia protagonizó un emotivo video en redes sociales, luego de que decidieran cantar la reconocida canción de "El Privilegio de amar" que interpretan el cantante Mijares y Lucero para despedirse del padre de familia que aparentemente padecería sería víctima de una enfermedad terminal y estaría viviendo lo que serían sus últimos días.

La grabación muestra ,como están tres mujeres en compañía de un hombre mayor que se encuentra sentado en una camilla entonando la canción que se estrenó en el año de 1998, mientras el hombre las acompaña y las ve con una mirada muy emotiva y amorosa.

Usuarios de redes sociales destacaron el enorme amor que se ve entre los integrantes de la familia Foto: TikTok canizalezleilany

Cantan "El privilegio de amar" para despedir a su padre enfermo: VIDEO

Se observa como el hombre disfruta el momento a lado de las que serían sus hijas y de fondo se ve como otra mujer de edad más avanzada también graba el emotivo momento, la cual sería la esposa del hombre que se encuentra en la camilla y quien se dice padecería una enfermedad terminal.

El hombre entonó la canción con mucho sentimiento y mostraba gran amor por las que serían sus hijas Foto: TikTok canizalezleilany

Las tres mujeres y el hombre cantan con mucha emotividad el tema mientras se besan y abrazan como agradeciendo a la vida y lo vivido, la grabación de un minuto y 30 segundos de duración fue compartida por la cuenta de TikTok canizalezleilany, finalmente termina con un abrazo de todos los integrantes de la familia. Una usuaria comentó "Mi mamá, mis dos hermanas y yo, despedimos a mi papá. Mi mamá le dijo que vamos a estar bien, fuiste el amor de mi vida... Es lo más doloroso que jamás he vivido", pero se desconoce.

Foto: TikTok canizalezleilany

Los usuarios de la red social no dudaron en reaccionar al video dejando comentarios como "si mirando el video lloré, no me imagino que sea mi padre", "qué bella despedida", "llorar por desconocidos es mi pasión", "debe ser el momento más doloroso", "ellos no lloraron, pero yo sí".