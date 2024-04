Lizzo se retira, la cantante confesó que no soportó las críticas a su cuerpo

Lizzo emitió un comunicado IG/lizzobeeating

A través de su cuenta oficial en Instagram, la cantante Melissa Viviane Jefferson, conocida popularmente como Lizzo, no se quedó callada y mencionó que está en desacuerdo respecto a varios comentarios que hace la gente sobre su imagen y apariencia, por lo que aseguró que pensó en retirarse.

La cantante y rapera estadounidense escribió un contundente mensaje en su cuenta oficial en Instagram y describió que ella lo único que desea es hacer feliz a las personas con su música, pero desde hace tiempo siente un duro rechazo y lo único que recibe son bromas sobre su físico.

Todo lo que quiero es hacer música y hacer feliz a la gente para ayudar a que el mundo sea un poco mejor, pero estoy empezando a sentir que el mundo me rechaza. Estoy constantemente enfrentándome a mentiras que se dicen sobre mí, por mi influencia y puntos de vista, siendo el blanco de bromas por mi apariencia. Mi reputación es criticada por personas que no me conocen y que no me respetan. Renuncio”, es lo que dice el comunicado que emitió la cantante en su perfil personal.