Caso Octavio Ocaña: reducen sentencia a policía implicado en la muerte del actor

A casi tres años de la muerte de Octavio Ocaña su familia sigue luchando para que se haga justicia, esta vez tomarán acciones legales por la reducción de condena al policía que en diciembre pasado fue sentenciado a 20 años y nueves meses de prisión por homicidio doloso y abuso de autoridad en contra del actor.

Reducen condena a policía en caso de Octavio Ocaña

En entrevista para “Ventaneando”, la hermana del actor, Bertha Ocaña, dio a conocer que tomarán acciones legales ante la reducción de sentencia al policía Leopoldo “N” implicado en la muerte de su hermano: “Vamos a proceder porque no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.

Bertha Ocaña señaló que también interpusieron una amparo por la reparación del daño, pues hasta el momento la familia del actor no recibido más información al respecto. “Lo único que pensé cuando me dijeron fue que si esto pasa en un caso mediático no me imagino uno que nunca lo fue. No nos vamos a enganchar con este tema, pues él ya está pagando y el otro sigue prófugo”.

Aumentan recompensa por policía prófugo

Mientras uno de los policías implicados en la muerte de Octavio Ocaña ya enfrenta sentencia, otro continúa prófugo de la justicia y ante esto, señaló Bertha Ocaña, la Fiscalía incrementará la recompensa por información que ayude a su captura. La suma superaría ya el medio millón de pesos debido a que en diciembre pasado el padre del actor, Octavio Pérez, habría ofrecido incrementar hasta 300 mil el monto para encontrar al oficial.

“En la reciente reunión que tuvimos con la Fiscalía nos comentaban que se va a incrementar la recompensa ya que ellos continúan la búsqueda. Él sigue siendo un cabo suelto y lo único que esperamos es que la Fiscalía nos responda por lo menos ya este año con él”, dijo Bertha Ocaña.