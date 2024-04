Así respondió Loreto Peralta, actriz de "No se aceptan devoluciones", a incómoda pregunta sobre sus dientes

Loreto Peralta ha conquistado al público con su talento y belleza, pero esto no ha evitado que reciba comentarios negativos sobre su físico. Algo que ocurrió recientemente en TikTok, donde no dudó en responder a una incómoda pregunta sobre su dentadura y para ello compartió un video en el que muestra el cambio que ha experimentado con el tiempo dejando claro que no se ha sometido a ningún tratamiento.

Loreto Peralta responde a críticas por su dentadura

La también modelo, de 19 años de edad, posee una indudable belleza que no duda en presumir con atuendos dignos de replicar cada temporada. Aunque en redes sociales su dentadura captó la atención de una usuaria, quien cuestionó si se había sometido a algún tratamiento para colocarse carillas haciendo referencia al tamaño de sus dientes, inspirando así una gran respuesta de Peralta.

Sigue leyendo:

Pedro Sola tiene fuerte discusión con Ricardo Manjarrez por criticar su look: “Muy apenitas”

Tunden a Eiza González por su acento en una entrevista para un medio argentino: "ni Paulina se atrevió a tanto"

Loreto Peralta responde a incómoda pregunta sobre su dentadura. Foto: Captura de pantalla TikTok @loretoperaltaa

“Me están haciendo revivir mis días de brackets”, es el mensaje con el que Loreto Peralta acompañó un video en el que muestra que desde pequeña se sometió a un tratamiento dental para corregir cualquier problema que pudiera tener en su dentadura por lo que ahora luce una bella sonrisa sin necesidad de recurrir a carillas como ocurre con otras celebridades o influencers.

“Y me decían de cosas por defender que es macrodoncia y que son naturales, bella”, “Los dientes grandes son los dientes perfectos y más hermosos”, “Parecen carillas, se ven perfectos”, “Hasta la macrodoncia se te ve preciosa, te amo”, “Tú eres preciosa”, “Te amor, Loreto, por ti me baño”, “Tienes una sonrisa bellísima” y “Tan hermosa desde chiquita, te amo”, fueron algunos de los comentarios.

Loreto Peralta participó en "No se aceptan devoluciones" junto a Eugenio Derbez hace poco más de diez años. Foto: Captura de pantalla TikTok @loretoperaltaa / IG @loretoperalta

¿Qué fue de Loreto Peralta?

Loreto Peralta es recordada por su papel como Maggie en la cinta “No se aceptan devoluciones” junto a Eugenio Derbez aunque han pasado poco más de 10 años de su arrollador éxito. Luego de ello continuó trabajando en la industria con algunos papeles en series o como actriz de doblaje, sin embargo, se enfocó en terminar sus estudios en Estados Unidos.

En junio de 2023 se graduó de High School y aunque no ha dado detalles sobre lo que desea para su futuro profesional, la revista Quien reveló que Peralta podría continuar sus estudios en la University of Southern California dando un acercamiento a lo que podría elegir para su preparación ya que se imparten carreras como Artes cinematográficas, Bellas Artes, Música, Teatro, Comunicación y Negocios.