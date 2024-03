Predicciones de Nana Calistar HOY 9 de marzo: los signos que tendrán un nuevo trabajo y dinero extra

Para todos aquellos que quieren saber qué les deparará el destino, llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar, en el que revela sus seguidores algunas recomendaciones para poder iniciar este sábado 9 de marzo con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos de la astrología.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

El trabajo esperado se avecina, sé paciente Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, cuida mucho tus negocios o proyectos, ya que un error podría tumbar lo que te ha costado construir en años.

Trabajo que tiene que ver con ventas podría resultar excelente para mejorar lo que vienen siendo tus ingresos. Si tienes pareja podrían surgir ciertos problemas debido a una persona del pasado.

Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, ten cuidado con comidas en la calle hay infecciones en puerta. Una amistad te buscará nomas para llevarte chismes de otras personas.

Si tienes una relación, date la oportunidad de consentir más a tu pareja y perdonar esos errores que siempre traes al presente y causan conflicto entre los dos.

Un trámite tendrá que esperar, no es tiempo de hacer dichos movimientos. Amistad del pasado pretende solucionar un problema que tuvo contigo.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, No vivas situaciones que no te corresponden, no te metas donde no te llaman y no trates de cambiar o aparentar algo que no eres para complacer a personas que solo te buscan para dañarte u obtener algo de ti.

No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades, ya que dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas.

No descuides tu cuerpazo criminal, estás en una etapa que engordarás el doble, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va a dificultar mucho el lograr perder peso.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, un nuevo trabajo o dinero extra se aproxima. Tienes muchos conflictos con tu pasado y por esa razón te cuesta ver el presente con otros ojos, perdónate tus errores y busca tu felicidad en las pequeñas cosas.

Podrías necesitar a una persona que físicamente ya no pertenece a este mundo; no te preocupes está bien y te está protegiendo desde donde está.

Si tienes una relación, date la oportunidad de consentir más a tu pareja y perdonar esos errores que siempre traes al presente y causan conflicto entre los dos. A la fregada el pasado si te equivocaste o hiciste daño ya lo pagaste, enfoca tu fuerza, vida y energía en mejorar para ti y ser una mejor persona.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no comentes nada de tus planes, podrían no cuajar bien debido a malas energías de personas que te rodean.

El amor te ha de sonreír el día que aprendas a quererte, amarte y vivir en soledad, no veas al amor como una necesidad sino como una elección.

Podría surgir el interés por una persona del signo de piscis en estos días, sabrás darte cuenta de sus sentimientos hacia ti, podría convertirse en una relación duradera si ambas partes ponen las ganas y el empeño que se necesita.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, si tienes pareja y sientes que se ha distanciado o ha cambiado contigo házselo saber, no te quedes con nada en el buche, ya que a la larga se convierte en una bomba de tiempo.

Cuida mucho las cuestiones que tienen que ver con enojos y discusiones, porque podrías dañar a personas que son realmente importantes.

Podrías entrar en una situación algo compleja con tú yo interno, hay problemas del pasado que no te perdonas y últimamente sueles culparte de errores que no son tuyos.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, tienes muchos conflictos con tu pasado y por esa razón te cuesta ver el presente con otros ojos, perdónate tus errores y busca tu felicidad en las pequeñas cosas.

Existe la posibilidad de un viaje y de que te reencuentres con familia a la que tienes tiempo de no ver. Si tienes una relación se torna un escenario algo gris en cuestión de entendimientos, no discutas con tu pareja por cosas tan banales, aprende a disfrutar los momentos simples.

Si tienes pareja y esta se ha alejado un poco de ti investiga un poco más ese aspecto y no lo dejes pasar, recuerda que algunas veces lo que no tienen en casa salen a buscarlo en otros lugares.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, siempre que quieras iniciar un negocio visualiza que te irá de la mejor manera, ya que solo de esa manera lograrás atraer cosas positivas.

Si ya tienes una relación no bajes la guardia y busca maneras de complacer a tu pareja en todos los aspectos, algunas veces te la pasas pensando y atendiendo otras cosas sin importancia al punto de descuidar a tu pareja.

Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes nada, ya que podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, la ingenuidad que te caracterizaba quedará en el pasado, puesto que tendrás la actitud y el carácter que se necesita para mandar a freír espárragos a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida.

Estarás en un tono más tranquilo en estos días, debes aprender que las cosas siempre pasan por algo, muchas veces caes en situaciones muy ridículas y eso se debe a que no aprendes tan fácil de tus caídas y errores.

Expareja andará fregando y dándote lata en estos días. Vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tu trabajo se visualiza bien; sin embargo, si buscas otras oportunidades de crecimiento las encontrarás antes de lo que te imaginas.

Podrías sentirte triste al terminar el día debido a que las personas que has encontrado en tu camino no son lo que esperabas, no te preocupes que cuando menos lo esperes la vida te va a sonreír con alguien que te hará llegar a las nubes en cuestión de minutos.

Si tienes ya una relación no cometas los mimos errores del pasado, aprende a valorar lo que tienes a tu lado y sé más maduro o madura a la hora de tomar decisiones.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos, ya que por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con que de verdad vale la pena.

Empezarás una etapa en lo laboral algo complicada, porque viene una buena de trabajo intenso, acomoda tus tiempos para que todo se dé de la mejor manera, si sientes necesidad de llorar hazlo, pero que no sea para lamentarte o culparte de errores, sino para sanar heridas que pudieran no haber cicatrizado hasta hoy.

En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, amor de una noche en este fin de semana podría surgir, no te enamores tan rápido y espera que las cosas tomen su curso.

No te preocupes por quien te arruinó la existencia en tu pasado, ya que el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tú solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer.

Ten mucho cuidado a quien le entregas tu corazón, puesto que podrías cometer errores muy grandes, hay momentos en que te desesperas mucho al no ver que tu pareja reaccione o te trate como tú quieres, recuerda que no todas las personas aman de la misma manera, pero eso no significa que no te amen o sientan algo por ti.

