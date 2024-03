Karla Díaz da su último concierto con los 90's Pop Tour y la sorprenden con emotiva despedida

Hace unos días, Karla Díaz anunció su salida de JNS después de 26 años de formar parte del grupo musical. De acuerdo con la cantante, la decisión de retirarse fue por motivos personales porque quiere tener más tiempo para dedicarlo a su familia, a su esposo y quiere cumplir su deseo de ser madre.

Después de una exitosa gira en el 90 Pop Tour, la también actriz ofreció su último concierto en compañía de otras famosas agrupaciones. El show se llevó a cabo en El Paso, Texas en Estados Unidos, donde le hicieron una emotiva despedida, el momento la conmovió tanto que no pudo evitar el llanto.

Los integrantes de Kabah, OV7, Kaloh y Sentidos Opuestos, mostraron el cariño que le tienen a Karla y como muestra de ello le organizaron una despedida sorpresa antes de subir al escenario para dar lo que sería su último concierto en el 90 Pop Tour. Alessandra Rosaldo, Apio Quijano, Federico Quijano, las JNS y otros cantantes fueron quienes le mostraron su apoyo, la abrazaron mientras gritaban “que no se pierda el motivo”.

Por su parte, la también conductora se sorprendió y al ver lo que habían organizado no pudo contener el llanto, abrazó a sus colegas y les agradeció por tan emotivo momento. Entre los presentes también se encontraba su esposo Dany Days, quien la abrazó y al igual que sus compañeros le desearon lo mejor en esta nueva etapa.

Karla no pudo contener el llanto | Foto: Instagram @karladiazof

¿Karla Díaz está embarazada?

Tras anunciar su salida de JNS, la presentadora comenzó a ser cuestionada sobre su salida y aunque ella explicó los motivos por los cuales saldría de la agrupación, en redes sociales se comenzó a especular que la también actriz ya estaba embarazada, motivo por el cual tenía que abandonar lo más pronto posible el cuarteto.

Pero Karla negó rumores, y señaló que no está embarazada y precisamente esa es la principal razón por la cual decidió dejar de formar parte de JNS, ya que junto a su esposo quieren formar una familia, algo que no han podido hacer debido a que la cantante no ha parado de dar shows nacionales e internacionales.

"Comenzamos la verdadera metamorfosis", escribió la cantante junto al video en el que anuncia su salida.