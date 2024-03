Becky G y Sebastian Lletget son captados en romántico momento tras escándalo por infidelidad

Lo que hasta el momento se mantenía como un rumor cada vez más fuerte sobre una reconciliación, fue confirmado con un video difundido en redes sociales en el que se observa a Becky G y Sebastian Lletget en un tierno momento. Todo indica que la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad tras el escándalo de infidelidad por parte del futbolista, quien aceptó lo ocurrió y pidió perdón a la cantante.

Becky G y Sebastian Lletget en tierno momento

El portal de espectáculos TMZ difundió a través de redes sociales un video en el que se observa a la intérprete de “Sin pijama” junto a Sebastian Lletget abrazados afuera de una cafetería en Frisco, Texas, el pasado fin de semana cuando la cantante celebró su cumpleaños 27.

Aunque no es la primera vez que son captados juntos tras la polémica por infidelidad, pues en noviembre del año pasado fueron fotografíanos por paparazzis dejando ver que se estarían reconciliando. Desde entonces la pareja tuvo varias citas que manejaron con total discreción para evitar ser blanco de críticas.

¿Qué ocurrió entre Becky G y Sebastian Lletget?

En diciembre de 2022 la pareja anunció su compromiso tras poco más de tres años de relación, pero la felicidad duró poco ya que en marzo una misteriosa mujer exhibió en Instagram al jugador del FC Dallas asegurando que le había sido infiel a Becky G con ella luego de una noche de fiesta en un club nocturno de Madrid, y amenazó con mostrar pruebas en las que destaca un supuesto video de él desnudo.

Becky G y Sebastian Lletget juntos tras escándalo por infidelidad. Foto: IG @theylovedaboy

Mientras la cantante se mantuvo alejada de la polémica y fue captada días después sin su anillo de compromiso confirmando así una ruptura, el futbolista emitió un comunicado en el que admite la infidelidad y asegura haber sido víctima de extorsión por la mujer que lo exhibió en redes sociales. Además, se dijo arrepentido por un "error de juicio de 10 minutos" y pidió perdón a Becky G.

"Tuve un error de juicio de 10 minutos, del que me arrepiento muchísimo, que acabó en un complot de extorsión. Y dado a que esta persona no obtuvo lo que quería, ha desarrollado un espectáculo público, lleno de mentiras (...) “Becky es la luz de mi vida, mi fuerza, la que siempre me ha mostrado amor incondicional.. Y en lugar de honrar su amor día a día, he hecho lo opuesto. He herido y he faltado el respeto a la persona que amo más que a todo. Lo siento mucho y sé que debo hacer lo que sea para ganarme de nuevo la confianza y amor que mereces”, dijo en aquel momento Lletget.