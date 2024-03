Horóscopos de Nana Calistar HOY 31 de marzo: los 4 signos zodiacales tendrán el mejor cierre de mes

Con el objetivo de mostrarte el camino correcto, la predicciones de Nana Calistar para este domingo 31 de marzo, llegan a ti los mejores consejos diarios para terminar cerrar el último día del mes con el pie derecho para que todos los signos zodiacales puedan sortear algunos problemas que están a la vuelta de la esquina, esto según la astrología.

Para esta nueva edición, la vidente revela a los 12 horóscopos un panorama completo en temas que son cruciales para el día a día en el área del amor, salud, dinero, trabajo familia y por supuesto, tu suerte. No obstante, este último día de marzo tendrás que hacer un trabajo de introspección para saber qué has puedes mejorar para el mes, con la brújula confiable de la astróloga en la parte espiritual.

Se avecinan revelaciones que no tenías en cuenta Foto: Especial

Aries: marzo-abril

Tauro: abril-mayo

Géminis: mayo-junio

Cáncer: junio-julio

Leo: julio-agosto

Virgo: agosto-septiembre

Libra: septiembre-octubre

Escorpio: octubre-noviembre

Sagitario: noviembre-diciembre

Capricornio: diciembre-enero

Acuario: enero-febrero

Piscis: febrero-marzo

¿Cuál es el destino de cada Horóscopo?

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro.

Viene amistades del pasado, regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón, solo ponte las pilas para que no se repita la misma historia.

Cambios buenos en próximas fechas, una situación o prueba muy grande te hará valorar lo que eres y lo que tienes en casa y a tu alrededor.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, hay días en los que nada resulta, sueños que te indican lo que pasará un sexto sentido que te indica que alguien te está mintiendo o no está siendo leal contigo.

Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte y buscas a las personas correctas que te puedan ayudar.

Te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, pon atención a los caminos que recorres pues muchos de ellos no te llevarán a ningún sitio, has estado dando vueltas en círculo y por esa cuestión no has logrado nada.

Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría.

Cambios en tu forma de actuar con las demás personas, te has vuelto algo duro o dura en lo que respecta a tus sentimientos.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no permitas que nadie se pase de lanza contigo, debes aprender a ver más por ti y a quererte y respetarte pues si tu no lo haces nadie más lo va hacer.

No permitas que la costumbre afecte tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina o de lo contrario se trasformará en una bomba de tiempo.

Grandes oportunidades en el amor; sin embargo no sabrás cual es el mejor camino para ti.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, vea tras ese negocio que tanto has deseado y soñado, si las cosas no te salen como quieres es porque te atontas demasiado.

Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos lo acuerdes podrías perderlos.

Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo al amor, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, es momento que creas más en ti y tu capacidad de conseguir tus fregados sueños,

Es momento que veas atrás y te des cuenta si el camino que has seguido ha valido la pena, no te pongas límites en lo que quieres hacer y lograr pues la vida te pondrá los escenarios correctos para que consolides lo que te propongas.

Cuida mucho la forma de decir las cosas podrías estar lastimando a persona que son muy importantes para ti.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día, date oportunidad de llevar tu vida más tranquila.

Vienen momentos en los cuales deberás de tomar decisiones muy perras que influirán mucho en tu futuro. Tu carácter tan dominante podría meterte en un problema muy fuerte con una amistad cercana.

Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, no te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia.

Los sueños se materializan cuando se es constante así que no bajes la guardia por nadie. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges pues podrías estar perdiendo el piso.

Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores.

Amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo.

Hay días en que te desesperas por no poder materializar tus sueños, se constante en su lucha que las cosas llegarán en el momento exacto y justo ni antes ni después.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, varios amores de tu pasado se harán presente en estos días, ni te emociones que no son personas que necesites en tu vida.

Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Atreve hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño.

Oportunidad de crecimiento laboral, te viene cambio de puesto, horario u oportunidad de algo nuevo que te hará ganas más dinero.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, déjate de tonterías, la vida es bien bonita, pero flojeas demasiado y por esa razón no logras consolidar nada.

Ten presente que la vida es corta, no te quedes con ganas de nada, ten presente que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.

Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya se convirtió en un gran problema.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, estás en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquier que te hable de amor aunque solo quiera dormir contigo.

En tus sueños se presentarán grandes revelaciones, pon mucha atención. No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana.

DRV