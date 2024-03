¿El fin del "Conejo Malo"? Bad Bunny habría cancelado concierto en EU por baja venta de boletos

Las constantes polémicas que ha protagonizado Bad Buny con sus fanáticos podrían pasarle factura, pues se dio a conocer que canceló uno de sus recientes conciertos en Estados Unidos debido a la baja venta de boletos. Además de su larga ausencia en los escenarios, el cantante puertorriqueño también se ha alejado de las redes sociales y a esto se suma que continúan críticas en su contra a través de redes sociales.

¿Bad Bunny cancela por baja venta de boletos?

El pasado 23 de marzo el intérprete de "Ojitos Lindos" se presentaría en el Target Center de Minnesota, pero fanáticos recibieron un mensaje poco antes en el que les informaban sobre la cancelación del concierto. A través de un comunicado, Ticketmaster dio a conocer el reembolso por la compra de los boletos sin dar más explicación sobre el motivo por el que fue anulado.

Sigue leyendo:

Bad Bunny demanda a un fanático, el "conejo malo" explota contra su seguidor por grabar sus conciertos

Christian Nodal y Grupo Frontera tuvieron un problema antes de trabajar juntos por esta razón: VIDEO

Cancelan concierto de Bad Bunny por supuesta baja venta de boletos. Foto: IG @badbunnypr

“Lamentablemente, el organizador tuvo que cancelar su evento", se lee en el comunicado envidado por Ticketmaster; sin embargo, conocidos portales de noticias en Estados Unidos revelaron que el motivo de la cancelación habría sido la baja venta de boletos. Star Tribune indicó que una semana antes se habían vendido menos de la mitad, algo que atribuyen a los altos costos ya que iban de los 122 dólares, es decir, poco más de 2 mil pesos, a los 600 dólares, el equivalente a casi 10 mil pesos mexicanos.

Polémicas de Bad Bunny

Entre las más recientes polémicas del "Conejo Malo" destaca la demanda que presentó contra uno de sus fanáticos por subir a YouTube videos de las canciones que se escuchan durante los conciertos de su gira “The Most Wanted Tour”. De acuerdo con el portal de noticias TMZ, el cantante estaría pidiendo a Erick Guillermo Madronal Garroné la cantidad de 150 mil dólares por cada video.

A esto se suma el mensaje que compartió furioso a través de su canal de difusión de WhatsApp, pues arremetió contra sus fanáticos y exigió que si lo veían en la playa durante sus vacaciones lo dejaran tranquilo: "Me dijeron que no hay trabajo hoy, brutal. Me voy pa’ la playa, que tengan lindo día. Si me ven en la playa no me saluden, déjenme quieto que estoy en la mía".