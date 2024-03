Pablo Chagra, Mario Aguilar y Herly defienden su área

La viralidad que tiene TikTok ha hecho que sus creadores de contenido cobren fuerza en tan muy poco tiempo, sin embargo, los tiktokers están conscientes de lo efímero que es todo en redes sociales, por eso aprovechan el momento, pero se siguen preparando para seguir en el medio.

Ejemplo de esto es Pablo Chagra, quien abrió su cuenta de TikTok en 2020, pero fue hasta 2021 que empezó a despuntar bajo el concepto de chismillennial, narrando temas de la farándula de una forma particular, esto de inmediato lo hizo viral. En 2022, estuvo como conductor en La Academia 20 años.

“‘Nací’ en TikTok, una plataforma que te impulsa, celebra y te abraza, y ser parte de esta comunidad es un orgullo, porque le echamos ganas, aprendemos, crecemos y evolucionamos”, afirmó Chagra.

Pablo estudió Ciencias de la Comunicación y aunque reconoce que hay influencers que logran fama rápido, no todo es tan fácil, deben prepararse: “No sólo es hacer bailes, hay que prepararse bien, si no al rato ya no habrá doctores, pero no importa el sueño que tengan en la vida, deben prepararse porque esto puede ser muy efímero”.

Herly, estaba estudiando psicología, pero ya no pudo pagar la carrera y tuvo que salirse, fue entonces cuando empezó a hacer videos de su personaje “Tomás”, ella tomaba la voz de un hombre machista que se quejaba de su novia y las mujeres. De inmediato, su contenido se posicionó entre los millennials.

“La gente piensa que para estar aquí se necesita sólo un celular, pero hay que tener filtros y responsabilidades, en ese sentido no le echó la culpa a los jóvenes, si no a los papás que no ven qué consumen sus hijos. A mi comunidad siempre les digo que estudien, porque cuando te paras frente a la cámara, necesitas saber desenvolverte, armar una oración, expresarte”, señaló.

La influencer aseguró que la mayoría de sus colegas tienen una licenciatura, incluso ella ahora se prepara para lanzarse como cantante, pero también desea tomar clases de actuación, por lo que siempre ha creído que es injusto que critiquen a los tiktokers.

“Cuando la red social empezó, nos decían cosas bien feas, como que éramos gente sin talento, pero está padre que ahora por medio de las plataformas tengamos oportunidad para entrar a otras áreas y así seguir creciendo, porque ningún medio es menos”, contó.

Finalmente, Mario Aguilar, quien sube material de la típica mamá mexicana, considera que este medio es muy volátil, por lo que les pidió a todos sus seguidores que tengan siempre un plan b:

“Esto puede ser muy efímero, disfruten el carro ahorita que está aquí, pero siempre tienes que tener una carrera, no dejen los estudios”.

MÁS DE ELL@S

Chagra planea un proyecto con televisa y un podcast de farándula.

Harley saltó a la gran pantalla, ya que participó en “El Roomie”.

Aguilar trabaja todos los días creando videos para todas las plataformas.

Mario afirmó que si quieren triunfar en redes, deben verlo como un trabajo.

19.8 millones de seguidores tiene Mario.

2.3 millones de personas ven a Chagra.

2.8 millones de fans tiene Herly.

MAAZ