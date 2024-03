Daniela Luján le reclamó a Martín Ricca por su beso con Brissia: “Se puso celosa, no quiere verme jamás”

El pasado fin de semana, Martín Ricca y Brissia protagonizaron un momento más que intenso durante una de las presentaciones de los “2000’s x Siempre” pues resulta que ambas celebridades se besaron apasionadamente en pleno escenario, por lo que dicha grabación provocó un gran furor en plataformas digitales, no obstante, todo parece indicar que dicha situación ya le produjo algunos problemas al actor argentino pues reveló en redes sociales que recibió un fuerte reclamo de parte de parte de Daniela Luján, con quien compartió en el pasado distintos protagonistas de telenovelas infantiles.

Como se dijo antes, el beso entre Martin Ricca y Brissia causó un gran furor en plataformas digitales, por lo que horas después el actor argentino realizó una publicación en su perfil oficial de Facebook en el que habló al respecto, sin embargo, señaló que su actuar le había valido un problema con Daniela Luján pues aseguró que en un arranque de celos la integrante de “Envinadas” le había reclamado y ya no quiere verlo jamás”.

“Besé a Brissia en el concierto y Daniela Luján se puso celosa, me reclamó y no quiere verme jamás, todos mis compañeros se sorprendieron con nuestra actuación” fue el texto que Martín Ricca escribió para acompañar la publicación en cuestión, en la cual mostró un video en él se pudo ver que en cuanto bajó del escenario recibió el reclamo de la protagonista de “El Diario de Daniela”, no obstante, hay que aclarar que todo se trató de una broma en la que la actriz hizo alusión precisamente a su pasado como pareja en las telenovelas.

Luego del reclamo, Daniela Luján felicitó a su colega y hasta bromeó con hacer un beso de tres con Brissia, no obstante, ambos dejaron más que claro que solo hay una muy cercana amistad entre ambos, no obstante, momentos después Martín Ricca aclaró toda la verdad detrás del romántico momento que vivió con la exintegrante de “La Nueva Banda Timbiriche”.

Martín Ricca y Brissia emocionaron a más de uno con su apasionado beso. Foto: FB: RiccaSound

Martín Ricca confiesa que el beso con Brissia fue planeado

Pese a que muchos de los seguidores de Martín Ricca y Brissia se emocionaron por la posibilidad del inicio de un nuevo romance al interior de la farándula, el actor y cantante argentino reveló que su beso con Brissia fue actuado para darle un poco de dramatismo al show de los “2000’s x Siempre”, además, también elogió a su compañera por su talento y profesionalismo y ambos dejaron en claro que solo tienen una estrecha amistad.

“Se pudrió todo, Papi, nos comimos la boca con Bri, fue actuado meramente, Bri es una gran artista. Hubo mucho drama, la gente quería drama y lo tienen”, explicó Martín Ricca en el referido video en el que también apareció Brissia.