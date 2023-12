Con el inicio de la gira de los “2000s X Siempre” se volvieron a reavivar los rumores en los que se asegura que la rivalidad entre Belinda y Daniela Luján está más fuerte que nunca, sin embargo, Martin Ricca, quien mantiene una estrecha amistad con ambas personalidades, aprovechó una entrevista para aclarar toda la verdad detrás de la supuesta enemistad entre las exestrellas infantiles, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo el también actor y cocinero profesional.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que la supuesta rivalidad de Belinda y Daniela Luján se originó hace poco más de dos décadas, cuando la llamada “Princesa del Pop Latino” tuvo que salir de “Cómplices al Rescate” debido a su apretada agenda y su lugar fue ocupado por la actriz de "Una Familia de 10" por lo que este hecho dio pie a que se generaran distintas especulaciones que reforzaron la supuesta enemistad.

Martín Ricca revela la verdad detrás de la rivalidad entre Belinda y Daniela Luján

Hace unas semanas atrás, Belinda tuvo una participación especial en el “2000’s X Siempre”, espectáculo en el que también participa Martín Ricca y Daniela Luján, no obstante, la ex de Christian Nodal pidió cantar primero para poder salir a otro compromiso en cuanto terminara su show y cuando salió del recinto se encontró con varios de sus compañeros del referido show, incluido su coprotagonista de “Amigos X Siempre”, pero la conductora de “Envinadas” brilló por su ausencia y de inmediato se especuló que simplemente no se había acercado para no saludar a la intérprete de “Luz sin gravedad”.

Martín Ricca dijo sentirse muy feliz por su reencuentro con Belinda. Foto: IG: belindapop

Ante esta polémica, Martín Ricca aprovechó una reciente entrevista que ofreció para el programa “De Primera Mano” y el actor descartó que exista una rivalidad entre Daniela Luján y Belinda y explicó que la actriz de “Una Familia de 10” no pudo asistir a saludar a su compañera porque estaba en camerinos preparándose para su número, además, señaló que, hasta donde él sabe, ambas personalidades se tienen una mutua y profunda admiración y contó que hasta se mantienen en contacto y para finalizar aseguró que todo este supuesto pleito se ha sostenido solo a base de rumores infundados.

Martín Ricca sostiene una amistad más que cercana con Daniela Luján. Foto: IG: martinricca1

“Para nada hay rivalidad y por cierto, que lindo que tengo esta oportunidad para aclarar un poquito las cosas, se dice que justo cuando pasa esto del camerino que la veo (a Belinda), ella se iba, yo salgo de ahí y ella se iba y estaban mis compañeros también que es el otro video que se ve ahí y justo da la casualidad con todo esto que se habla que Dani estaba en el camerino, la estaban retocando, se estaba cambiando, no sé qué estaba haciendo, pero la verdad es que no estuvo ahí, pero hay cero rivalidad, yo lo que sé personalmente para nada, las dos se admiran, tengo entendido que tienen contacto entre ellas, está todo bien, es más lo que se dice y lo que pasó”, sentenció Martín Ricca, quien contó que lleva una muy buena relación con sus excompañeras.