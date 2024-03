Kim Soo Hyun habla por primera vez de Kim Sae Ron y revela si son novios

Este fin de semana se reveló una foto de Kim Soo Hyun junto a la actriz Kim Sae Ron que desató la polémica. El actor de "Queen of tears", el drama de Netflix, ha llamado la atención con su más reciente serie y por la gran química que tiene con su compañera protagonista.

Kim Soo Hyun, quien tuvo una relación con su compañera en "It's okay to not be okay", ha tenido gran popularidad con sus estelares en los K-Dramas. Sin embargo, la noticia de una posible relación con Kim Sae Ron despertó los rumores en la redes sociales, pues se conocen desde hace tiempo y tienen una diferencia de edad de 12 años.

Todo comenzó tras la foto que compartió Kim Sae Ron en su Instagram personal junto a Kim Soo Hyun, la imagen los muestra bastante cercanos mientras posan con las mejillas pegadas. La publicación fue borrada segundos después de haber sido compartida, lo que dio pie a varias especulaciones por parte de los fans.

Los rumores no se hicieron esperar sobre la supuesta relación de Kim Soo Hyun y Kim Sae Ron, algunos creen que la actriz lo hizo a propósito para demostrar que tiene una relación con el idol debido a la química que tiene con su protagonista, otros creen que fue un error.

Sin embargo, Kim Soo Hyun habló por primera vez de Kim Sae Ron, a través de un comunicado la empresa del actor negó cualquier rumor de relación con la joven. Aclararon que la foto es antigua y pudo haber sido durante el tiempo que trabajaron en la misma agencia, pero desconocen los motivos de haber sido compartida.

¿Son novios? Foto: Kim Sae Ron

Por su parte, Kim Sae Ron reveló que pronto dará un comunicado para explicar la situación de la foto junto a Kim Soo Hyun, pero no ha explicado los motivos que la llevaron a publicar dicha imagen o si se trató de un error.