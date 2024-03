Pedro Sola critica a “La Bebeshita” tras verla sin maquillaje: VIDEO

¿Qué dijo sobre 'la bebeshita'? IG @tiopedritosola // Telemundo

Durante los últimos días, el conductor de Ventaneando, Pedro Sola se ha visto envuelto en la polémica, esto debido a los ácidos comentarios que hace en contra de algunos famosos o bien por su intolerancia con los invitados que acuden a la emisión de espectáculos.

Aunque muchos piensan que la polémica más reciente del veterano conductor fue lo que vivió con la visita del Escorpión Dorado, pues Pedrito Sola ya tiene una nueva, y es que el integrante de Ventaneando no se quedó callado al ver como luce la influencer conocida como “La Bebeshita” y lanzó su fuerte crítica.

Sigue leyendo:

"Cuando me senté, ya no estaba": El Escorpión Dorado habla de la polémica actitud de Pedro Sola en Ventaneando

Pati Chapoy se ausenta de Ventaneando, sus compañeros revelan el verdadero motivo

El polémico conductor lanzó un ácido comentario a La Bebeshita.

IG @tiopedritosola

Pedro Sola queda impactado al ver a “La bebeshita” sin maquillaje

Si bien, el tema de la nota no tenía nada que ver con la ex participante de Enamorándonos, Pedro Sola no pudo quedarse callado luego de ver a Daniela Alexis, nombre real de la famosa, sin maquillaje en una escena de “La Casa de los famosos 4”.

Y es que, los conductores presentaron una entrevista que le hicieron a Mariana González, esposa de Vicente Fernández Jr. quien participó en La Casa de los Famosos 4, y que habló sobre las declaraciones que hizo de una presunta relación abierta que sostiene con su famoso esposo.

Al regresar de la entrevista, pasaron las declaraciones que Mariana hizo dentro del reality show y ahí se ve a “La Bebeshita” quien se encontraba en la polémica platica, pero la influencer estaba acostada, en pijama y sin una gota de maquillaje, lo que impactó a Pedrito Sola.

“¿Esa es ‘la Bebeshita?’”, dijo Pedro Sola, quien luego de confirmar que sí era comentó en tono incrédulo: “Ay no, Jesucristo redentor”, dijo Pedrito.

Y aunque se puede escuchar al fondo una pequeña risa de alguno de sus compañeros, lo cierto es que no le dieron pie a Pedrito Sola para seguir con sus críticas hacia “La bebeshita”

Mira el video a partir del minuto 32:48

Pedrito Sola y la vez que llamó “naca” a su compañera

Hace unos días, el presentador quien también es conocido como “El tío Pedrito”, se convirtió en tendencia en redes sociales luego de llamar “naca” a Mónica Castañeda. Esto debido a que durante la emisión, de fondo pusieron la canción “La boda del huitlacoche”, la cual Mónica Castañeda se paró a bailarla, esto provocó la indignación de Pedro Sola.

"¿Qué te pasa? Qué naca", le dijo Pedro Sola a Mónica Castañeda.

El comentario de Sola, provocó la risa de Ricardo Manjarrez, mientras que Linet Puente y Mónica Castañeda quedaron muy impactadas e indignadas con lo que dijo el veterano presentador.