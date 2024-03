"Cuando me senté, ya no estaba": El Escorpión Dorado habla de la polémica actitud de Pedro Sola en Ventaneando

Durante los primeros días de este mes de marzo te informamos que El Escorpión Dorado estuvo como invitado en el programa de espectáculos "Ventaneando". El creador de contenido se presentó para hablar sobre el programa de televisión que conducirá, pero lo que más llamó la atención fue que Pedrito Sola abandonó la entrevista a pesar de ser uno de los conductores de la transmisión.

En más de una ocasión Pedro Sola, uno de los grandes referentes de "Ventaneando", ha dicho que no le gusta la comedia de El Escorpión Dorado. En las visitas del youtuber el conductor prefiere no estar presente y esto se vio reflejado en una de las recientes transmisiones.

Tras la polémica que ocurrió en su reciente visita en "Ventaneando", Alex Montiel, creador de El Escorpión Dorado, compartió un video en YouTube en la que aclaró la controversia con Pedrito Sola y si es verdadero que no tiene la mejor de las relaciones con él.

Frente a las cámaras El Escorpión Dorado dijo que no sabe cómo fue la planeación de su entrevista de "Ventaneando", pero cuando llegó al foro únicamente estaban en la sala Pati Chapoy, Rosario Murrieta y Mónica Castañeda, estrellas de la transmisión.

"No sé cómo fue la planeación para que solo me entrevistaran Rosario, Mónica y Pati", dijo en el video.

En cuanto al tema de Pedro Sola, Alex Montiel dijo que nunca le hizo una grosería, simplemente cuando llegó al foro ya no estaba. El creador de contenido aseguró que estuvo muy contento en su visita a "Ventaneando", lugar que considera su casa a pesar de los comentarios que surgen.

"No me hizo ninguna grosería Pedrito. Cuando me senté, ya no estaba. Estuve contento", sentenció.