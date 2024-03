Escorpión Dorado llega a Ventaneando como nuevo conductor, Pedro Sola no lo tolera y se sale del programa en vivo

Pedro Sola se ha ganado el cariño del público por su simpatía y que no teme decir lo que piensa, por ello es conocida la rivalidad que sostiene con el Escorpión Dorado y que reafirmó durante la emisión de este 11 de marzo cuando abandonó el foro de “Ventaneando” al saber sobre la presencia del youtuber. Fanáticos notaron de inmediato su ausencia y recordaron algunos momentos en los que el conductor dejó claro que existe enemistad.

Pedro Sola abandona “Ventaneando”

Alex Montiel, como es el nombre real del Escorpión Dorado, fue uno de los invitados especiales en “Ventaneando” este 11 de marzo para presentar el nuevo programa “El círculo del 1%” en el que será conductor. Aunque llamó de inmediato la atención que Pedro Sola se ausentó durante la entrevista aún cuando ya había estado todo el programa junto a Pati Chapoy.

Los comentarios no se hicieron esperar y fanáticos expresaron su apoyo a Pedro Sola: “Que bueno que no tuvo un aguantarlo Pedrito”, “El tío Pedrito está en su casa y puede hacer lo que quiera”, “Pedrito con diarrea del coraje”, “Que payaso el que huyó para no compartir espacio”, “Pedrito no esta feliz con esto” y “Cero profesional el Pedro Sola. No está soportando”.

¿Por qué Pedro Sola odia al Escorpión Dorado?

Pedro Sola no esconde su odio al Escorpión Dorado y en más de una ocasión lo ha expresado ante sus compañeros de “Ventaneando”, además de mostrar gestos de desagrado cuando se habla de él en el programa. Al respecto, fue Alex Montiel quien compartió un video en YouTube donde señala que el conductor le reveló que su molestia es contra el personaje y no contra él.

Además, indicó que todo habría comenzado por comentarios que realizó Daniel Bisogno cuando fue invitado a su programa “Al volante”. “Pasé a saludar en un corte comercial y Pedrito dijo lo siguiente: ‘Tú acuérdate que no me caes bien. Para empezar, tu personaje no me cae. Tú como persona me caes perfecto, el personaje me cag*’”, recordó el influencer.