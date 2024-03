Danna Paola y Belinda tienen algo en común, ambas cantantes pelearon para ganar sus nombres en Twitter

Danna Paola puso a arder las redes sociales por un hecho curioso: quería cambiar su nombre de usuario en X, red social antes llamada Twitter. No es la primera famosa que ha generado polémica por esta situación, ya que Belinda vivió algo similar en la misma red social, de modo que tienen esto en común estas anécdotas.

Danna Paola tras la búsqueda de sólo ser Danna en Twitter

El caso más reciente lo protagonizó Danna Paola, de 28 años de edad, quien en X tenía el nombre de usuario @dannapaola y dio a conocer que ahora quiere presentarse sólo como Danna. Para que sus redes sociales tengan este nombre, había un aspecto a abordar: en X ya hay una cuenta existe con el nombre de usuario @danna, lo que compartió con sus fans en su canal de difusión en WhatsApp.

La intérprete de "Oye, Pablo" también reveló que habló con la usuaria, radicada en Estados Unidos, que tiene este nombre en X, a fin de que se lo ceda; sin embargo, la dueña de @danna le pidió 400 mil dólares para vendérselo, es decir, aproximadamente 6 millones de pesos. Ante la negativa de la mujer, la actriz de la serie "Élite" les pidió a sus "ayuda" para enviarle mensajes a la mujer para que cambiara de parecer.

La acusan de promover ciberbullying

"Tenemos que hacer un plan, algo que tenemos que lograr, porque la señora no quiere y no le voy a pagar... Entonces, digo que hagamos un complot, que nos lo regale, porque es mi nombre", expuso la famosa. La situación se salió de control y Danna Paola fue acusada de promover el ciberbullying. Además, la mujer con el nombre de usuario @danna expuso que estaba siendo víctima de acoso, lo que generó que la mexicana se retractara; al perder esta batalla, la cantante de "Nada" optó por cambiar su nombre de usuario a @dannajustdanna.

Belinda y su polémica en redes en 2011

Belinda vivió un caso similar al de Danna Paola; sin embargo, el conflicto en la web se dio en 2011. En ese momento, la cantante y actriz, de 34 años, usaba eb X el nombre de usuario @belindapop, pero sus fans se fueron contra una mujer, también de Estados Unidos, para que le cediera su nombre de usuario que es precisamente @belinda.

Como en esa época el uso de las redes sociales no tenía la presencia que tiene en la actualidad, la polémica no trascendió tanto, pero es una situación que marcó la carrera de la intérprete de "Cactus" porque la usuaria de @belinda recibió ataques verbales en línea. Esto ocurrió luego de un fan se ofreciera a hacer una campaña en contra la mujer, lo que consultó en línea con Belinda, quien respondió “¡sí porque, además, no lo usa! ¡Ayúdenme todos! Gracias, hermosa, ¡vamos todos por el username!”.