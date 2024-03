Belinda no necesita ayuda y solita se balconea: “Yo prefiero ver a Kings of Leon que a mí”

No hay duda, no hay dos como Belinda porque la actriz y cantante se caracteriza por ser audaz y transparente, cualidades que sus fans aman. Al ser tan honesta, la protagonista de la serie "Bienvenidos a Edén" a veces se mete en apuros, con lo que demuestra que ha aprendido a reírse de sí misma. Un ejemplo de esto es que admitió “yo prefiero ver a Kings of Leon que a mí”.

Y eso sucedió recientemente porque la intérprete de "Cactus" se balconeó a lo grande, cautivando a sus fieles admiradores. Sí, la llamada "Beli Belika" -o simplemente "Belika"- sorprendió al abrir su corazón y confesarse en una entrevista con Vogue México, revista de la que es portada para abril.

La actriz y cantante no tuvo pena en recordar una presentación en la que no había gente. Foto: Instagram Belinda.

Belinda y la mega balconeada que se hizo a sí misma

Durante la charla, Belinda, de 34 años de edad, recordó los mejores looks de su carrera y habló del outfit de Ferragamo que usó en el Festival Emblema 2023, mejor conocido como Tecate Emblema 2203, en el que se presentó a lado de grandes figuras nacionales e internacionales. Portó un total look rojo de top y pantalón, color que la favorece a la expareja de Christian Nodal.

Pero más allá del atuendo, la cantante de "Amor a primera vista" recordó que estaba emocionada por el evento musical, sin imaginar que el escenario estaba vacío. "Y justo cinco minutos antes de que empezará a cantar no había nadie; entonces, yo decía 'hay gente afuera' y mi mamá me decía 'sí, ¿verdad? Es que... hay gente, hay como...'. No sabía ni qué número decirme".

Fan de Kings of Leon

En entrevista, Belinda se declaró fan de la banda Kings of Leon. Foto: Instagram Kings of Leo.

Al externar esto, Belinda admitió que se sintió mal porque "obviamente se siente feo porque es un lugar para 50 mil o no sé cuántas personas". Sin embargo, la estrella también recordó que entendía que no hubiera gente porque antes de su presentación hubo artistas internacionales y esto la hizo revelar “yo prefiero ver a Kings of Leon que a mí”.

Mediante mensajes, numerosos fans de la actriz indicaron que en esa edición del Tecate Emblema estuvo OneRepublic y no Kings of Leon antes de que ella se presentara. Además, le dedicaron mensajes de amor a Belinda, como "Belinda, brillando como siempre".